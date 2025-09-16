Кущі малини та смородини під загрозою: зробіть це у вересні, щоб не було проблем наступного року

5 кроків, які врятують ваші ягідні кущі від шкідників і хвороб

Завершення плодоношення малини та смородини не означає, що про кущі можна забути до наступної весни. Про них треба подбати вже у вересні, щоб у майбутньому отримати здорові та врожайні рослини.

"Телеграф" разом із "Сучасною дачею" розповість, як подбати про кущі малини та смородини і підготувати їх до зими. Важливо не забувати про догляд за рослинами.

Як доглядати за кущами малини та смородини після плодоношення

По-перше, важливо очистити кущі від павутинних гнізд, адже в них зимує попелиця, яка вже навесні може масово розмножитися та зіпсувати молоді пагони. Також треба видалити і спалити сухі гілки, пошкоджені ягоди і скручене листя — для компосту вони не підійдуть.

По-друге, приділіть увагу гілкам із дрібним і пожовклим листям. Їх обов’язково зрізати, бо гарного врожаю вони не дадуть.

По-третє, важливо не забувати про підживлення. Під червону смородину експерти радять внести ложку суперфосфату та дві ложки калію. Під чорну смородину і малину — дві ложки суперфосфату та одну ложку калію.

Догляд за кущами восени. Фото: згенеровано ШІ, Телеграф

По-четверте, дуже важливий полив після збирання ягід, щоб кущі не пересихали. Також волога допомагає рослинам підготуватися до зими та накопичити сили для нового сезону.

Раніше "Телеграф" розповідав, який спосіб зберігання моркви найнадійніший. Вона залишиться соковитою та свіжою до наступної весни.