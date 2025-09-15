Останется сочной и свежей до следующей весны: это самый надежный способ хранения моркови

Этот способ препятствует испарению влаги

Урожай после сбора требует бережного отношения, ведь от условий хранения напрямую зависят его свежесть и качество. Это касается как фруктов, так и овощей. Чтобы сохранить морковь вкусной и сочной до самой весны, стоит использовать проверенный метод.

Советами по хранению этого овоща поделились на Youtube-канале "Кухня з кишені&справи домашні". Стоит ими воспользоваться!

Как правильно хранить урожай моркови

Морковь останется сочной и свежей до следующей весны, если хранить ее в пищевой пленке. Это простой способ, не требующий дополнительных затрат.

Прежде всего нужно тщательно перебрать овощи: подпорченные и мягкие корнеплоды лучше сразу убрать, потому что они не смогут долго храниться. Затем обрежьте ботву и срежьте сверху около 1 сантиметра, чтобы морковь не прорастала. Снизу также нужно удалить 1-1,5 сантиметра, чтобы не росли боковые корешки.

После этого морковь следует хорошо промыть и обязательно просушить. Для этого разложите корнеплоды на полотенце и подождите несколько часов, пока не уйдет лишняя влага.

Когда корнеплоды высохнут, каждую морковку следует аккуратно завернуть в пищевую пленку так, чтобы полностью исключить доступ воздуха. В таком "коконе" овощи сохраняют сочность, не пересыхают и не покрываются плесенью.

Упакованные корнеплоды сложите в ящик или коробку и уберите в прохладное темное место, например, в погреб или подвал. До самой весны морковь останется свежей и вкусной, словно только что выросла на грядке.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что морковь нельзя хранить рядом с яблоками — выделяемый из фруктов газ значительно ускоряет процессы порчи корнеплодов.