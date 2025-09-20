Гороскоп на 21 сентября: Львов ожидает непростой выбор, а Водолеев — неожиданный звонок

Гороскоп подскажет, какие испытания могут ждать вас впереди

"Телеграф" представляет гороскоп на завтра, 21 сентября, для представителей всех знаков Зодиака. Мы выяснили, каких сюрпризов вам следует ожидать в это воскресенье.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Представители этого знака могут ощутить упадок сил и нехватку мотивации. Сложно будет сосредоточиться на рабочих моментах, поэтому лучше не строить грандиозных планов.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Завтра Тельцы будут склонны к эмоциональным колебаниям, особенно из-за бытовых мелочей. В отношениях с близкими важно избегать резких слов и проявлять терпение.

Близнецы (21.05-21.06)

В воскресенье Близнецам лучше сведет количество контактов к минимуму, чтобы не провоцировать недопониманий. Слова, сказанные необдуманно, могут вызвать конфликт с друзями и близкими.

Рак (22 июня — 22 июля)

Представителям этого знака будет непросто из-за снижения энергии и повышенной усталости. Рабочие задачи не принесут ожидаемого результата, поэтому стоит позволить себе отдых. Вечер лучше провести дома.

Лев (23 июля — 23 августа)

Львы завтра будут стремиться к ярким событиям и новым впечатлениям, однако обстоятельства внесут свои коррективы и это вызовет раздражение. Рабочие дела лучше ненадолго отложить, так как впереди Львов ждет серьезный выбор.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Воскресенье не самое удачное время для финансовых трат, а также для выяснения отношений с партнером — Девам это нужно учитывать. Лучше больше времени уделить себе.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Этот знак будет стремиться к равновесию и будет стараться наладить как личные, так и рабочие вопросы. Но не стоит пытаться контролировать абсолютно все. Весам следует взять "паузу" и расслабиться.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Рабочие задачи завтра лучше не ставить в приоритет, потому что энергия дня этому не способствует. Финансовая сфера останется стабильной, возможны лишь небольшие траты на быт. Главное — не поддаваться резким порывам, особенно в общении.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Для представителей этого знака день больше подойдет для размышлений и внутреннего поиска. Захочется кардинальных перемен, но для решительного шага может не хватать смелости. Не спешите.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Козерогам завтра захочется покоя и уединения. Не стоит брать на себя чужие заботы, потому что это добавит лишнего напряжения. Сосредоточьтесь на собственных потребностях.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Утро может начаться с неожиданного звонка или сообщения которое подарит радостные эмоции. В финансовой сфере сохранится стабильность, и можно позволить себе небольшие траты на развлечения.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

В этот день Рыбы смогут успешно заняться домашними делами и решить важные бытовые вопросы. В отношениях с партнером появится больше легкости и взаимопонимания. Это удачное время для творчества.