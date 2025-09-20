Гороскоп на 21 сентября: Львов ожидает непростой выбор, а Водолеев — неожиданный звонок
Гороскоп подскажет, какие испытания могут ждать вас впереди
"Телеграф" представляет гороскоп на завтра, 21 сентября, для представителей всех знаков Зодиака. Мы выяснили, каких сюрпризов вам следует ожидать в это воскресенье.
Овен (21 марта — 20 апреля)
Представители этого знака могут ощутить упадок сил и нехватку мотивации. Сложно будет сосредоточиться на рабочих моментах, поэтому лучше не строить грандиозных планов.
Телец (21 апреля — 21 мая)
Завтра Тельцы будут склонны к эмоциональным колебаниям, особенно из-за бытовых мелочей. В отношениях с близкими важно избегать резких слов и проявлять терпение.
Близнецы (21.05-21.06)
В воскресенье Близнецам лучше сведет количество контактов к минимуму, чтобы не провоцировать недопониманий. Слова, сказанные необдуманно, могут вызвать конфликт с друзями и близкими.
Рак (22 июня — 22 июля)
Представителям этого знака будет непросто из-за снижения энергии и повышенной усталости. Рабочие задачи не принесут ожидаемого результата, поэтому стоит позволить себе отдых. Вечер лучше провести дома.
Лев (23 июля — 23 августа)
Львы завтра будут стремиться к ярким событиям и новым впечатлениям, однако обстоятельства внесут свои коррективы и это вызовет раздражение. Рабочие дела лучше ненадолго отложить, так как впереди Львов ждет серьезный выбор.
Дева (24 августа — 23 сентября)
Воскресенье не самое удачное время для финансовых трат, а также для выяснения отношений с партнером — Девам это нужно учитывать. Лучше больше времени уделить себе.
Весы (24 сентября — 23 октября)
Этот знак будет стремиться к равновесию и будет стараться наладить как личные, так и рабочие вопросы. Но не стоит пытаться контролировать абсолютно все. Весам следует взять "паузу" и расслабиться.
Скорпион (24 октября — 22 ноября)
Рабочие задачи завтра лучше не ставить в приоритет, потому что энергия дня этому не способствует. Финансовая сфера останется стабильной, возможны лишь небольшие траты на быт. Главное — не поддаваться резким порывам, особенно в общении.
Стрелец (23 ноября — 21 декабря)
Для представителей этого знака день больше подойдет для размышлений и внутреннего поиска. Захочется кардинальных перемен, но для решительного шага может не хватать смелости. Не спешите.
Козерог (22 декабря — 19 января)
Козерогам завтра захочется покоя и уединения. Не стоит брать на себя чужие заботы, потому что это добавит лишнего напряжения. Сосредоточьтесь на собственных потребностях.
Водолей (20 января — 19 февраля)
Утро может начаться с неожиданного звонка или сообщения которое подарит радостные эмоции. В финансовой сфере сохранится стабильность, и можно позволить себе небольшие траты на развлечения.
Рыбы (20 февраля — 20 марта)
В этот день Рыбы смогут успешно заняться домашними делами и решить важные бытовые вопросы. В отношениях с партнером появится больше легкости и взаимопонимания. Это удачное время для творчества.