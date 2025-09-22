Минобороны запускает первую цифровую систему учета военных: что это за "Импульс"

В Украине запускают "Импульс" — первую электронную систему учета военных, которая будет действовать в каждом подразделении

Министерство обороны Украины представило новую систему цифрового учета военнослужащих под названием "Импульс". Она станет первым инструментом такого масштаба в Вооруженных силах и в ближайшее время должна появиться во всех воинских частях.

Система позволяет в безопасной среде вести учет личного состава, формировать приказы и справки, а также получать актуальные данные каждого военного . Об этом сообщили на сайте министерства.

Первыми "Импульс" начали использовать подразделения Десантно-штурмовых войск, далее ее внедрят в Сухопутных войсках.

Министр обороны Денис Шмыгаль подчеркнул, что благодаря этой платформе воинские части избавятся от лишней бумажной волокиты, а командиры получат прозрачную и оперативную информацию для принятия решений.

Документы

Заместитель министра Оксана Ферчук добавила, что "Импульс" фиксирует точные данные о каждом военном и все изменения в службе. Это позволяет автоматически создавать приказы, справки и статистические отчеты, которые являются согласованными и понятными. По ее словам, система стала результатом совместной работы различных ИТ-подразделений ВСУ.

"Импульс" соответствует стандартам киберзащиты НАТО. Данные хранятся в защищенной среде, а доступ к ним имеют только уполномоченные лица. Над созданием и внедрением работали специалисты Центра масштабирования технологических решений ВСУ вместе с ИТ-управлением Минобороны.

Заместитель Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины бригадный генерал Андрей Лебеденко отметил, что благодаря этой системе службы персонала смогут работать значительно эффективнее, ведь решения будут базироваться на актуальных и точных данных.

В будущем "Импульс" планируют интегрировать с другими приложениями: Армия+, электронным документооборотом и Медицинской информационной системой.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что военным могут увеличить заработные платы.