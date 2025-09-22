Міноборони запускає першу цифрову систему обліку військових: що то за "Імпульс"

В Україні запускають "Імпульс" — першу електронну систему обліку військових, яка діятиме у кожному підрозділі

Міністерство оборони України презентувало нову систему цифрового обліку військовослужбовців під назвою "Імпульс". Вона стане першим інструментом такого масштабу у Збройних силах і найближчим часом має з’явитися у всіх військових частинах.

Система дозволяє в безпечному середовищі вести облік особового складу, формувати накази та довідки, а також отримувати актуальні дані про кожного військового . Про це повідомили на сайті міністерства.

Першими "Імпульс" почали використовувати підрозділи Десантно-штурмових військ, далі її впровадять у Сухопутних військах.

Міністр оборони Денис Шмигаль підкреслив, що завдяки цій платформі військові частини позбудуться зайвої паперової тяганини, а командири отримають прозору й оперативну інформацію для ухвалення рішень.

Документи

Заступниця міністра Оксана Ферчук додала, що "Імпульс" фіксує точні дані про кожного військового та всі зміни у службі. Це дозволяє автоматично створювати накази, довідки та статистичні звіти, які є узгодженими й зрозумілими. За її словами, система стала результатом спільної роботи різних ІТ-підрозділів ЗСУ.

"Імпульс" відповідає стандартам кіберзахисту НАТО . Дані зберігаються у захищеному середовищі, а доступ до них мають лише уповноважені особи. Над створенням і впровадженням працювали фахівці Центру масштабування технологічних рішень ЗСУ разом з ІТ-управлінням Міноборони.

Заступник Головнокомандувача Збройних Сил України бригадний генерал Андрій Лебеденко зазначив, що завдяки цій системі служби персоналу зможуть працювати значно ефективніше, адже рішення базуватимуться на актуальних і точних даних.

У майбутньому "Імпульс" планують інтегрувати з іншими додатками: Армія+, електронним документообігом та Медичною інформаційною системою.

