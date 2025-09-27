Редкое животное увидели на побережье Черного моря. Как оно выглядит и что значит его появление (видео)

Эти животные очень чувствительны к условиям существования

В Одесской области на побережье Черного моря увидели довольно необычную картину. Ведь в воде плавала болотистая черепаха, которую достаточно редко можно встретить.

Об этом сообщают местные каналы. Заметим, что когда произошло это событие не известно, однако автор назвал точную локацию.

Указано, что болотную черепаху в воде в Черном море увидели в Тузловском лимане. На видео видно, что черепаха плыла медленно и не спешила, она даже почти не реагировала на человека.

По размеру черепаха небольшая, имеет характерные для своего вида желтые пятна на панцире и лапках. Она довольно уверенно держалась в воде, хотя иногда волны сильно ее раскачивали. Кроме того, животное пыталось не плыть, а идти по дну моря. Ее хорошо было видно, ведь выбрала черепаха побережье, где не так глубоко.

Болотная черепаха

Этот вид пресноводных черепах, единственный представитель ряда черепах в фауне Украины. Она считается животным, среду обитания которого нужно защищать. Черепахи очень чувствительны к ухудшению условий обитания. Именно поэтому их считают "видом-показателем" качества окружающей среды.

Болотная черепаха

В Украине сохранилась самая большая в Европе популяция болотных черепах. Они заселяют неглубокие спокойные водоемы, держатся на небольшой глубине, ползают по дну или плавают. Европейские прудовые черепахи социальны и живут небольшими группами.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Украине заметили опасное хищное животное, укусившее женщину.