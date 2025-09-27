Рідкісну тварину побачили на узбережжі Чорного моря. Як вона виглядає і що означає її поява (відео)

Ці тварини дуже чутливі до умов існування

На Одещині на узбережжі Чорного моря побачили досить незвичну картину. Адже у воді плавала болотиста черепаха, яку досить рідко можна зустріти.

Про це повідомляють місцеві канали. Зауважимо, що коли саме сталась подія не відомо, однак автор назвав точну локацію.

Вказано, що болотяну черепаху у воді в Чорному морі побачили в Тулузькому лимані. На відео видно, що черепаха пливла досить повільно і не поспішала, вона навіть майже не реагувала на людину.

За розміром черепаха невелика, має характерні для свого виду жовті плями на панцирі та лапках. Вона досить впевнено трималась у воді, хоча іноді хвилі її сильно розгойдували. Окрім того, тварина намагалась не пливти, а йти по дну моря. Її добре було видно, адже обрала черепаха узбережжя, де не так глибоко.

Болотяна черепаха

Цей вид прісноводних черепах, єдиний представник ряду черепах у фауні України. Вона вважається твариною, середовище існування якої треба захищати. Черепахи дуже чутливі до погіршення умов існування. Саме тому їх вважають "видом-показником" якості довкілля.

Болотяна черепаха

В Україні збереглася найбільша в Європі популяція болотяних черепах. Вони заселяють неглибокі спокійні водойми, тримаються на невеликій глибині, повзають дном або плавають. Європейські ставкові черепахи соціальні та живуть невеликими групами.

