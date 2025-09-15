Пришло из леса? Посреди Львова заметили хищное и усталое животное (видео)

Такие животные обычно избегают человеческих поселений, но могут заходить в города в поисках воды и пищи

Дикое животное заметили во Львове. Лиса бегала по улицам города, ее заметили на улице Ивана Франко.

Об этом сообщили в местных телеграм-каналах города. Там показали видео.

На кадрах заметно, как хищница бежала по дороге. Она выглядела испуганной и очень худой.

Стоит отметить, что сейчас погода приближается к более холодной, поэтому осенью дикая лиса имеет пышный рыжий мех, который становится гуще и теплее к зиме, а также длинный пушистый хвост и заостренную мордочку с ушами. Осенью лиса активно готовится к зиме, охотясь на грызунов и других мелких животных, и ее мех становится гуще, чтобы защитить его от холодов.

Лиса

Лисицы обычно избегают человеческих поселений, но могут заходить в города в поисках воды и пищи, особенно в условиях засухи или когда их привычные источники питания становятся недоступными.

Жителям города не стоит пытаться приблизиться к дикому животному или кормить его, а сообщить о случае соответствующих служб. Лисы могут быть переносчиками различных заболеваний, поэтому важно соблюдать безопасное расстояние.

Последствия войны для дикой природы

Появление диких животных в человеческих поселениях стало прямым следствием продолжающейся в Украине полномасштабной войны. Дикие животные, равно как и люди, боятся взрывов, обстрелов и других военных действий. Это заставляет их искать более безопасные места, часто приводя к границам человеческих поселений.

Лисы, как и многие другие виды дикой фауны, вынуждены адаптироваться к новым условиям существования, когда их природные места обитания становятся опасными из-за военных действий. Города, несмотря на все свои особенности, порой оказываются спокойнее лесов и полей, где раздаются взрывы и ведутся боевые действия.

