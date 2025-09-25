Укусило женщину прямо в квартире. В Украине заметили опасное хищное животное (фото)

Она поражает своим большим размером

В Одессе в очередной раз зафиксировали опасное животное. Речь идет о большой сколопендре, укусившей женщину.

Факты:

Сколопендра в Одессе укусила женщину.

Размеры животного слишком большие для Украины, оно может быть завезено.

Сколопендры – хищные животные: что о них известно.

Сколопендра укусила женщину прямо в квартире

Как сообщает корреспондент "Телеграфа", заметили сколопендру в одном из многоквартирных домов в квартире. Животное было в туалете. Вероятнее всего в квартиру оно попало через вентиляцию.

Известно, что сколопендра даже укусила женщину, когда она хотела взять рулон бумаги. Пострадавшей оказали помощь и выписали лекарство. На фото, которые распространяют одесситы, видно, что это довольно большое животное до 10 см в длину. Она имеет темное тело и оранжевые лапки.

Сколопендра, которую заметили в Одессе

Заметим, что в Украине нет ядовитых сколопендр, но они могут быть импортированы и для зоомагазинов и вместе с фруктами из тропических стран. На фото скорее всего изображена сколопендра рода Scolopendra — тропическая большая сколопендра. Определить точно вид не возможно, но это могут быть Scolopendra subspinipes (тропическая сколопендра) или Scolopendra morsitans (африканская сколопендра).

Scolopendra subspinipes

Scolopendra morsitans

Она не типичный житель Украины, ее могли привезти в страну с импортированными фруктами. На это указывает размер животного, ведь на территории нашего государства живут в основном сколопендры до 4 см, а это — 10-12 см.

Что известно о сколопендре

Это беспозвоночные хищные ядовитые животные из класса губоногих группы многоножек. Обитают преимущественно в тропиках и субтропиках, в Украине встречаются в южных областях и Крыму. Имеют размер до 10-15 см, тропические виды — до 30 см. Известно около 90 видов.

Сколопендра с детенышами

Сколопендры питаются мелкими беспозвоночными, большие тропические виды нападают на лягушек, ящериц, птиц. Охотятся преимущественно ночью. В случае опасности прячутся под камнями или в трещинах земли. Для людей их укусы в большинстве своем не опасны, но достаточно болезненны и могут вызвать интоксикацию.

