Укусило женщину прямо в квартире. В Украине заметили опасное хищное животное (фото)
Она поражает своим большим размером
В Одессе в очередной раз зафиксировали опасное животное. Речь идет о большой сколопендре, укусившей женщину.
Факты:
- Сколопендра в Одессе укусила женщину.
- Размеры животного слишком большие для Украины, оно может быть завезено.
- Сколопендры – хищные животные: что о них известно.
Сколопендра укусила женщину прямо в квартире
Как сообщает корреспондент "Телеграфа", заметили сколопендру в одном из многоквартирных домов в квартире. Животное было в туалете. Вероятнее всего в квартиру оно попало через вентиляцию.
Известно, что сколопендра даже укусила женщину, когда она хотела взять рулон бумаги. Пострадавшей оказали помощь и выписали лекарство. На фото, которые распространяют одесситы, видно, что это довольно большое животное до 10 см в длину. Она имеет темное тело и оранжевые лапки.
Заметим, что в Украине нет ядовитых сколопендр, но они могут быть импортированы и для зоомагазинов и вместе с фруктами из тропических стран. На фото скорее всего изображена сколопендра рода Scolopendra — тропическая большая сколопендра. Определить точно вид не возможно, но это могут быть Scolopendra subspinipes (тропическая сколопендра) или Scolopendra morsitans (африканская сколопендра).
Она не типичный житель Украины, ее могли привезти в страну с импортированными фруктами. На это указывает размер животного, ведь на территории нашего государства живут в основном сколопендры до 4 см, а это — 10-12 см.
Что известно о сколопендре
Это беспозвоночные хищные ядовитые животные из класса губоногих группы многоножек. Обитают преимущественно в тропиках и субтропиках, в Украине встречаются в южных областях и Крыму. Имеют размер до 10-15 см, тропические виды — до 30 см. Известно около 90 видов.
Сколопендры питаются мелкими беспозвоночными, большие тропические виды нападают на лягушек, ящериц, птиц. Охотятся преимущественно ночью. В случае опасности прячутся под камнями или в трещинах земли. Для людей их укусы в большинстве своем не опасны, но достаточно болезненны и могут вызвать интоксикацию.
