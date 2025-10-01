Там были МиГи и Су-24: в Одесской области приходит в упадок заброшенный аэродром (видео)

Одесская область уже более 10 лет хранит заброшенный аэродром Буялык, который понемногу разворовывают мародеры

В Одесской области расположен заброшенный военный аэродром "Буялык". Он неактивен уже 12 лет и за это время мародеры "разодрали" его, вынеся оттуда металлическое оборудование, бетонные плиты и даже части взлетной полосы.

Стратегический объект в Одесской области возле поселка Петровка сейчас превратился в почти 600 гектаров заброшенной территории с развалившимися ангарами, взлетно-посадочной полосой и зданиями. Местами на территории пасутся козы и играют дети, а остатки инфраструктуры постепенно уничтожают вандалы, как говорится в репортаже "Украинской Службы Информации".

Аэродром начали строить в 1956 году, в разгар Холодной войны. Первоначально он служил базой для истребителей МиГ. Известным эпизодом его истории стала катастрофа учебного самолета МиГ-23 в 1980 году – тогда пилот чудом остался жив. Впоследствии здесь базировались самолеты-разведчики Су-24 и военные вертолеты, узнал "Телеграф".

В 2003 году аэродром был закрыт. Попытка возобновить его работу в 2014-м оказалась безрезультатной. После перебазирования воинских частей в Белую Церковь территория осталась без охраны, и с этого времени объект активно разворовывали. Сначала исчезло металлическое оборудование, включая многотонные ворота капониров, а затем бетонные плиты рулевых дорожек и даже части взлетной полосы.

Добраться до аэродрома непросто. Он находится всего в 10–15 минутах пешком от железнодорожной станции Буялык, куда курсируют несколько электричек из Одессы в направлении Колосовки и Помошной. Автобусы сюда не ходят из-за разбитых дорог, поэтому посетить бывший стратегический объект можно только на поезде или на собственном транспорте.

