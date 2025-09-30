Территория массовых страданий и смертей: что скрывают стены психбольницы в Виннице (фото)

В Виннице есть психбольница, в которой проводили жестокие эксперименты над пациентами

Психиатрическую больницу в Виннице открыли 25 мая 1897 для оказания специализированной помощи населению Юго-Западного края. Куратором строительства и первым директором стал Василий Кузнецов, еще с 1893 года возглавлявший строительство окружной больницы в Виннице, по данным "Memory.org.ua".

До 1941 года больница насчитывала 18 отделений на 1600 коек, обслуживала Винницкую и Каменец-Подольскую области , имела бюджет 8 млн руб и собственное подсобное хозяйство из 500 га пахотной земли, молочной и свинофермой, пасекой и мельницей, что позволяло обеспечить пациентов и персонал питанием.

Маленькая копия психбольницы

С началом Второй мировой войны более 150 сотрудников были призваны в Красную армию, а часть персонала эвакуировалась, включая директора С. Голубкова . Руководство временно перешло к заведующей 6-го отделения Татьяне Фишер, а с августа 1941 года нацисты назначили директором заведующего 11-го отделения Антона Лукьяненко. На начало августа в больнице оставалось 1719 пациентов.

После оккупации начались массовые убийства пациентов, особенно среди евреев и неизлечимых больных, а также воровство имущества больницы. Запрет на собственные продукты и жесткие нормы питания, установленные немецкими властями, привели к голоду и массовой гибели людей с психическими расстройствами: за шесть месяцев численность пациентов уменьшилась почти на 1500 человек.

В период с октября 1941 по апрель 1942 года на территории больницы функционировал госпиталь для советских военнопленных, где одновременно лечилось от 500 до 1300 человек. Впоследствии госпиталь перевели в Житомир. Во время зимней эпидемии сыпного тифа 1941-1942 гг. число больных в лагерях военнопленных достигало более 5600 человек, из них 910 умерли. В связи с эпидемией в декабре 1941 года был организован изолятор на базе больницы.

Заявка к врачу лагеря для советских военнопленных о выдаче госпиталя мыла

В 1941 году на территории заведения также разместили пациентов и персонал областной клинической больницы им. М. Пирогова, чье помещение было отдано под германский военный госпиталь.

Весной 1942 года старые корпуса больницы передали Вермахту, организовав здесь санаторий, казино и квартиры для персонала пруды Гитлера "Вервольф" . Часть пациентов перевели в Хмельник, а основной персонал в новые помещения в Виннице. Тогда же происходили целенаправленные убийства людей с ментальными расстройствами . В марте 1944 года на лечении находилось только 50 человек, и точно неизвестно, это уцелевшие довоенные пациенты или новоприбывшие.

"Траурная повестка" о смерти в госпитале при Винницкой психбольнице

Говорят, что раньше методы лечения в больнице были чрезвычайно жестокими. Пациентам применяли кровопускания, ожоги, пиявки, слабительные средства, уксус, голодание и водолечение. Людей одевали в смирительные рубашки, связывали ремнями, иногда даже применяли кандалы. Позже, при советской власти, в психиатрическую больницу часто попадали здоровые, но неугодные режиму люди, над которыми проводили ужасные эксперименты.

