Где в Украине "живет" привидение Каспер: место с особой историей

В Украине существует много деревень со странными названиями и древней историей

По обе стороны от реки Серет в Тернопольской области раскинулось село Касперовцы, первое письменное упоминание о котором датируется 1469 годом. Конечно, никакого Каспера там нет, но для многих название может ассоциироваться именно с этим мультяшным привидением.

"Телеграф" решил рассказать о происхождении интересного названия и богатой истории этого населенного пункта. В Касперовцах было сделано множество археологических находок.

Название

По одной из версий, название села происходит от личного имени Каспер. Так звали одного из трех волхвов, принесших дары новорожденному Иисусу Христу. Это имя имеет латинское происхождение и по немецкой и польской традиции вошло в употребление в Центральной и Восточной Европе. И хотя оно не было традиционным среди украинцев, но на Галичине и Волыни, где ощущалось сильное влияние польской и частично немецкой культуры, такие имена встречались.

Основание

Село Касперовцы было основано в 1469 году. В 1619 году король Сигизмунд III предоставил Яну Лютомирскому привилегию на основание города в деревне Касперовцы, которое получило название Лютомирск. Однако из-за частых турецко-татарских нападений город пришел в упадок. В 1641 году город стал Лютомирским Касперовцем, а после 1786 года потерял статус города. Также населенный пункт входил в состав кратковременного Турецкого Подольского эялета, существовавшего с 1672 по 1699 год. В этот период село было центром наи в Язлофтском санжаке под названием Kasperofça (Кашперофча).

Археологические находки

На территории села обнаружены многочисленные археологические памятники — от позднего палеолита до позднефеодального периода. Здесь открыты трипольское поселение на берегу Серета, сокровища римских монет, древнеславянское поселение и древнерусский могильник. К сожалению, трипольское поселение практически разрушено ГЭС. В 1908 году найдено более тысячи римских сестерциев, а в 1932 и 1935 годах монеты Траяна, Адриана, Антонина Пия, Марка Аврелия и Септимия Севера.

Древнеславянское поселение, расположенное в центре села на повышении правого берега Серета, обнаружено в 1969 году: найдены следы полуземляночных жилых построек и ям, датированных VII веком нашей эры.

Днестровские феномены

Южнее села, в пределах урочища "Кривое", расположены днестровские феномены — геоморфологический памятник природы местного значения. На левом берегу Тупы находится Касперовский каньон – уникальные отслоения с остатками мховок и иглокожих известняков.

Касперовский каньон

Архитектурные достопримечательности

Среди архитектурных и культурных объектов села особое внимание привлекает известняковая глыба с выдолбленным изображением святого Онуфрия XVIII века. По легенде, ее создал сбежавший из турецкого лагеря человек, переплывший Серет и скрывшийся в лесу. В течение нескольких лет он вытесывал фигуру святого, а по завершении работы исчез. Позже на этом месте построили не сохранившуюся часовню.

Каменная скульптура св. Онуфрия

На территории Касперовцев сохранились церкви Святого Георгия (XVII в.) и Святой Параскевы (1772). Также есть руины римско-католической часовни, построенной в 1910 году.

Церковь святого Георгия 17 века

Церковь святой Параскевии, 1772 год

Сегодня Касперовцы остаются тихим и самобытным селом с богатой историей, где переплетаются древние археологические находки, средневековые события и легенды. Здесь каждый камень и холм сохраняют эхо прошлого, а название села, которое напоминает о Каспере, придает месту особый шарм и загадочность. Для тех, кто интересуется историей, культурой и природными феноменами, Касперовцы становятся живым музеем под открытым небом, где можно почувствовать настоящую атмосферу украинского Подолья.

