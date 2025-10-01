Там були МіГи та Су-24: на Одещині занепадає покинутий аеродром (відео)

Одеська область уже понад 10 років зберігає покинутий аеродром Буялик, який потроху розкрадають мародери

В Одеській області розташований покинутий військовий аеродром "Буялик". Він неактивний вже 12 років і за цей час мародери "роздерли" його, винісши звідти металеве обладнання, бетонні плити та навіть частини злітної смуги.

Стратегічний об’єкт на Одещині біля селища Петрівка нині перетворився на майже 600 гектарів занедбаної території з розваленими ангарами, злітно-посадковою смугою та будівлями. Місцями на території пасуться кози та грають діти, а залишки інфраструктури поступово знищують вандали, як йдеться у репортажі "Української Служби Інформації".

Аеродром почали будувати в 1956 році, в розпал Холодної війни. Спочатку він слугував базою для винищувачів МіГ. Відомим епізодом його історії стала катастрофа навчального літака МіГ-23 у 1980 році — тоді пілот дивом залишився живий. Згодом тут базувалися літаки-розвідники Су-24 та військові гелікоптери, дізнався "Телеграф".

У 2003 році аеродром закрили. Спроба відновити його роботу у 2014-му виявилася безрезультатною. Після перебазування військових частин до Білої Церкви територія залишилася без охорони, і з того часу об’єкт активно розкрадали. Спершу зникло металеве обладнання, включно з багатотонними воротами капонірів, а згодом — бетонні плити рульових доріжок і навіть частини злітної смуги.

Дістатися до аеродрому непросто. Він знаходиться лише за 10–15 хвилин пішки від залізничної станції Буялик, куди курсують кілька електричок з Одеси у напрямку Колосівки та Помічної. Автобусного сполучення сюди немає через розбиті дороги, тому відвідати колишній стратегічний об’єкт можна лише потягом або ж на власному транспорті.

