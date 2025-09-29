Это здание превратилось в местную легенду: на Троещине уже 30 лет стоит заброшенный "великан" (фото)

Ожоговый центр в Киеве, который уже довольно долго "стоит без дела", должен был стать больницей для тех, кто пострадал от аварии на Чернобыльской АЭС

На Троещине в Киеве уже более трех десятилетий стоит недостроенная клиническая больница, которую местные жители прозвали "Ожоговым центром". Рядом также есть заброшенная церковь и жилой городок.

Строительство остановили еще в начале 90-х после аварии на Чернобыльской АЭС. Планировали создать на Троещине крупнейший в СССР центр для лечения последствий радиации, ведь неподалеку строили жилье для переселенцев из Припяти, как написали в "Информаторе".

Коллаж "Телеграфа"

Там планировалось открыть около 1500 палат с современным оборудованием и даже вертолетными площадками. Однако после распада СССР работы прекратили.

Сегодня здание находится в заброшенном состоянии. Раньше сюда часто приходила молодежь, теперь территорию охраняют, а некоторые корпуса используются как склады. Местный житель Олег рассказал, что ранее компании собирались здесь, но позже доступ к зданию был ограничен.

В 2006 году рядом с недостроенным центром началось строительство VIP-комплекса "Деснянский", где планировали поселить судей Конституционного суда.

Вместе с "Ожоговым центром" планировали возвести и церковь , однако ее строительство также остановили.

Недостроенная церковь

Несмотря на неоднократные обещания властей завершить больницу, комплекс так и остался недостроенным. Специалисты утверждают, что достроить его сейчас почти невозможно из-за поврежденных конструкций и воровства материалов.

