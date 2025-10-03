Гороскоп на 4 октября: Скорпионам конфликты на работе, а Близнецам резкое изменение планов

Завтра знаки Зодиака могут быть слишком заняты для семейных дел, но важно найти время для близких

В последние несколько месяцев года у многих знаков Зодиака могут произойти изменения. Тем временем "Телеграф" подготовил гороскоп на завтра, 4 октября, чтобы вы знали, чего ждать в эту субботу.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Завтра у вас будет много мелких дел, которые потребуют внимания. Главное – не распыляться и не тратить время на споры. Рабочие вопросы могут сдвинуться с места, но придется что-то доделать самостоятельно. Вечером хорошо уделить время близким.

Телец (21 апреля — 21 мая)

День подходит для планирования финансов и проверки расходов. Есть шанс найти ошибку или сэкономить деньги. В работе лучше избегать спешки, потому что это приведет к неточностям. В отношениях следует быть откровенными, в противном случае партнер может почувствовать дистанцию.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Вы получите новую информацию, которая изменит ваши планы. Не спешите делать выводы – сначала проверьте факты. На работе возможны разговоры о будущих проектах. Вечером уделите время отдыха, иначе переутомление испортит настроение.

Рак (22 июня — 22 июля)

Эта суббота принесет неожиданные контакты – кто-то из прошлого может напомнить о себе. Не все новости будут приятными, но помогут поставить точку в старой истории. В этот день лучше избегать больших трат.

Лев (23 июля — 23 августа)

Завтра вы получите возможность проявить себя в работе или обучении. Коллеги или руководство могут обратить внимание на ваши идеи. В отношениях возможны мелкие недоразумения из-за ревности или подозрений. Вечер хорошо провести активно, например в спорте.

Дева (24 августа — 23 сентября)

День будет напряженным, но продуктивным. Вы сможете завершить дело, которое давно вас беспокоило. Звезды рекомендуют внимательно проверять документы и договоренности. В личной жизни важно не критиковать близких, даже если есть основания.

Весы (24 сентября — 23 октября)

В этот день вам стоит слушать, а не говорить. Кто-то из близких поделится важной информацией. Лучше не тратьте много денег по пустякам — избегайте риска в финансовых вопросах.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Для вас суббота будет эмоциональной. Возможны конфликты с коллегами, потому старайтесь быть спокойными. В финансовой сфере пора навести порядок и рассчитаться с долгами. Вечер посвятите спорту.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Завтра будет много новых идей, но не все их следует реализовывать сразу. На работе вам предстоит проверка или серьезные разговоры с руководством. В отношениях важно избегать сарказма. День благоприятен для коротких поездок.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Вы получите поддержку от человека, на которого раньше не рассчитывали. Рабочие дела потребуют дисциплины и внимательности к деталям. Возможна небольшая прибыль в финансовой сфере. Вечер следует провести друзьями.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Прекрасный день для обучения и новых знаний. Есть шанс решить вопрос, который давно не давал вам покоя. Возможны споры с коллегами на работе из-за разных взглядов. Вечер следует провести в спокойной атмосфере.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Сегодня будет важно больше слушать, чем говорить. В делах придется проявить терпение – результат придет позже. В финансах лучше не рисковать и не доверять непроверенным людям. Вечер подарит возможность обновить силы и подумать над будущим.