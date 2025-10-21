Его хвалил журналист The New Yorker: почему в Днепре закрылся ресторан, который опередил свое время

Ресторан высокой кухни вырос из кафе в подвале

В Днепре существовало атмосферное заведение, которое на определенном этапе опередило свое время. "Мышей Бляхера", которые не пережили пандемию, многие до сих пор вспоминают с ностальгией.

"Телеграф" решил рассказать о заведении, которое из странного кафе превратилось в ресторан высокой кухни, привлекавший внимание иностранцев.

Его появление окутывали легенды

В 2009 году в Днепре, в скромном полуподвале бывшего склада оптового рынка, открылось заведение с необычным названием — "Мыши Бляхера". Его появление быстро обросло легендами. Говорили, что после войны в городе жил некий Михаил Бляхер — человек с неоднозначной репутацией, то ли из Ленинграда, то ли из Одессы. Он якобы скрывался от властей и работал заведующим овощным складом. Во время ремонта помещения, где позже разместились "Мыши", строители будто бы нашли его старую тетрадь с рецептами. Эти кулинарные записи и легли в основу меню будущего кафе.

Однако у названия была и другая, более правдивая версия. Вдохновением послужила история советского генетика Леонида Бляхера, который изучал наследственность и ставил опыты на мышах — обрезал им хвосты, наблюдая, когда родится поколение без них. В один из вечеров владелец заведения Руслан Буряк рассказал эту историю гостям из Москвы. Один из мужчин вдруг признался, что лично знал Бляхера и дружил с его дочерью. Прямо во время ужина он позвонил ей, и та подтвердила: в их доме действительно жили десятки спасенных мышей, которых она прятала от отца-ученого.

Бар, творческая коммуна или странный клуб?

В первые годы "Мыши Бляхера" не претендовали на высокий стиль. Это было демократичное питейное место, куда заходили на бокал вина или просто пообщаться. Атмосфера напоминала творческую коммуну: открытки со странными надписями вроде "камыбля" и "фешихера", футболки с ироничными иногда двусмысленными слоганами, шумные вечеринки в неожиданном формате. Однажды гостей даже заперли внутри и объявили "вечеринку-закрытие" — на самом деле символическую, ведь заведение продолжало жить.

Так выглядело меню в кафе "Мыши Блюхера"

В одном из интервью владельцы рассказывали, что прибыль им была неважна. "Мыши" служили для них неким игровым пространством, где можно было воплощать самые невероятные идеи. Однако в какой-то момент основателям этого странного места здесь, видимо, стало тесно.

Смена концепции

Спустя шесть лет, в 2015-м, Руслан и Лена Буряк решили полностью перезапустить проект. "Мыши" превратились в ресторан высокой кухни, куда пригласили британского шефа Дэниэла Фиппарда с "мишленовским" опытом. Когда концепция изменилась, акцент сделали на локальности. Мебель заказывали у днепровских мастеров, керамику — у гончаров из области, продукты — у фермеров. Заведение стало своего рода гастрономическим символом Днепра.

Бренд-шеф "Мышей" Дэниел Фиппард

Для понимания приведем несколько блюд, которые подавали в обновленных "Мышах Бляхера":

каннеллони из тонких печёных слайсов сельдерея с мясом говяжьих хвостов, ферментированным желтком и соусом из чёрного чеснока

фермерский голубь с морковным пюре, фуа-гра и кромеска

крем-брюле из фуа-гра с кромеской из утиной ножки и маринованным луком-шалотом

креветки с арбузом, морскими водорослями и тархуном

цветная капуста с пеной из копченного на дубовых опилках сыра Чеддер

Телячий язык с кольраби, грушей и соусом из и семян горчицы и любистка

В ресторане также была богатая винная карта и проводились такие мероприятия как винный ужин с представителем винодельни Marques de Vargas.

Признание

Осенью 2019 года в ресторане побывал журналист The New Yorker Джошуа Яффа, работавший над материалом о Владимире Зеленском. По пути в Кривой Рог он остановился в "Меноре" и зашел поужинать в "Мыши Бляхера". После дегустационного сета он написал в Twitter, что не ожидал найти в Днепре кухню такого уровня. Его твит подхватил Кристофер Миллер из "Радио Свобода", назвав "Мышей" своим любимым местом.

Ресторан "Мыши Блюхера"

С каждым годом заведение все больше привлекало туристов — до 80% посетителей приезжали из других городов и стран. Для жителей Днепра "Мыши" стали визитной карточкой, а для гостей — гастрономическим открытием.

Конец эпохи

Все закончилось в 2021 году. После одиннадцати лет работы проект не пережил пандемию коронавируса.

"До пандемии мы работали, но, когда "пришел" карантин, мы поняли, что "Мыши" не выгребут. Файн-дайнинг – это нишевый низкомаржинальный бизнес. Эти блюда было нереально делать в формате доставки. Мы пытались запускать доставку и делать вкусную еду, но это уже не были "Мыши"", – рассказывал Руслан Буряк.

Так в истории Днепра завершилась эпоха одного из самых харизматичных гастропроектов, который из закусочной в подвале превратился в ресторан Grande cuisine.

