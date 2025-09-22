Там гуляли свадьбы и любили собираться студенты: что случилось с легендарным рестораном "Рубин" в Днепре и почему он закрылся

"Рубин" пользовался особой популярностью среди молодежи

В каждом городе есть заведения, которые даже спустя много лет после закрытия продолжают жить в памяти горожан. Они напоминают о беззаботных студенческих вечерах, шумных свадьбах или привычных обедах в кругу друзей или коллег. Одним из таких мест в Днепре был ресторан "Рубин" — просторный, всегда оживленный, с особой атмосферой, которую трудно забыть.

Ресторан "Рубин" в Днепре был построен и открылся в середине 1970-х годов на улице Янгеля (Свободы). Это было двухэтажное здание площадью почти 900 квадратных метров.

"Рубин" построили рядом со сквером и фонтаном. Фото: Владимир Горлов

Кроме того, в здании размещались дом быта, парикмахерская и отделение почты. В нескольких залах "Рубина" одновременно могли разместиться более двухсот человек. Ресторан пользовался популярностью и не всегда там можно было найти свободный столик.

Днем в "Рубин" приходили обедать сотрудники соседних учреждений, а вечерами здесь играла живая музыка, создавая настроение для отдыха. Также там любили отдыхать студенты из соседних общежитий. В выходные ресторан превращался в настоящий центр праздников: здесь устраивали свадьбы, а иногда бывало и так, что в разных залах одновременно гуляли сразу несколько торжеств. Посетители ресторана вспоминают, что в 80-е годы при зарплате 180–200 рублей в "Рубине" можно было достойно посидеть на 10 рублей.

Вечером в "Рубине" выступали местные группы. Фото: dnepr.info

1990-е годы стали для "Рубина" переломными. Ресторан постепенно терял популярность. В жилом массиве, где он находился, не хватало постоянных посетителей, а те, кто мог позволить себе поход в ресторан, чаще выбирали заведения в центре города. С каждым годом клиентов становилось все меньше, и в итоге "Рубин" закрылся.

На его месте в конце 1990-х появился ночной клуб Molinari. Бывшие залы ресторана разделили на несколько танцевальных зон и бильярдный зал. Одной из особенностей клуба стала депозитная система оплаты: при входе гости вносили сумму, которую затем могли использовать на бар, кухню или развлечения. Но к 2010 году Molinari тоже прекратил работу.

Клуб Molinari на месте "Рубина" работал не очень долго. Фото: topclub.ua, коллаж "Телеграф"

Сейчас здание бывшего ресторана "Рубин" пустует и постепенно разрушается. Отделение почты перенесли, продолжает работать только парикмахерская.

Здание бывшего ресторана "Рубин" разрушается. Фото: Facebook/Паша Аношин

