Украинский ресторанный бизнес во время войны: почему каждое второе заведение не выживает

Половина новых ресторанов в Украине закрывается, не проработав двух лет. Эксперт рассказал, что сейчас происходит на рынке

Кроме "столпов" ресторанного бизнеса, имеющих в Украине разветвленные сети, есть и многие другие, новые заведения питания. Почти половина из них закрывается, не проработав и двух лет – с полномасштабной войной ситуация ухудшилась.

Факты:

За два года закрылось около 7 тысяч заведений питания

В 2025 году за шесть месяцев есть определенные положительные сдвиги

Больше всего страдают рестораны и кафе в двух крупных городах

Ситуация для начинающих ухудшилась — эксперт оценил насколько

Об этом "Телеграфу" рассказал руководитель проектов и директор "СИД-консалтинг групп" Анатолий Мошкович. Его компания уже более 15 лет занимается ресторанным консалтингом.

Что сейчас происходит на ресторанном рынке Украины

По его данным, до начала вторжения в Украине работали около 29,2 тысячи заведений общепита — ресторанов, кафе и баров. Это было примерно на 10% больше, чем в 2021 году. Их деятельность обеспечивали около 127,4 тысячи предпринимателей и компаний.

К началу 2024 года количество заведений сократилось до 21,5-23 тысяч. То есть страна потеряла от 6,2 до 7,7 тысяч точек общественного питания. В то же время, за первое полугодие 2025 года задекларированные продажи в сфере ресторанного бизнеса составили 14,3 млрд грн. Этот показатель выше, чем в предыдущие периоды, а количество зарегистрированных ФЛП и предприятий даже возросло до 131,8 тысяч.

Бизнес закрывают быстрее и быстрее? Да, но не везде

Эксперт рассказывает – заявлять о массовом закрытии заведений в последние месяцы – персональная аналитика тех, кто об этом говорит. Мошкович отмечает, стоит опираться на статистику. По его словам, определенный всплеск закрытия ресторанов и кафе наблюдается только в двух городах – Киеве и Львове. В Черкассах, Луцке, Ивано-Франковске, Ровно и т.д. есть много новых проектов.

Ситуация неодинакова даже относительно районов города, если говорить о Киеве. Центр и Печерск – традиционно очень стоимостные локации и их нужно содержать, а, например, на Нивках у "Файна тауни" свободных площадей почти нет, хотя конкуренция велика и в ЖК работает более 50 заведений Анатолий Мошкович, руководитель проектов и директор "СИД-консалтинг групп"

Мошкович говорит, что часть заведений и в нормальных условиях закрывается вскоре после открытия. Причины "типичны": неверное место, концепция, определение аудитории, неудачная экономическая модель. Однако, если сравнивать с временами до полномасштабного вторжения, количество закрываемых заведений возросло примерно на 5-12%.

Что касается процентов "типового закрытия", статистика несколько ухудшилась: если раньше каждый 3-й проект из десяти (30%-33%) прекращал свою деятельность в течение 6-18 месяцев, то сейчас эта цифра выросла до 35%-45% Анатолий Мошкович, руководитель проектов и директор "СИД-консалтинг групп"

