Такой же вкусный и простой в приготовлении: в Карпатах заметили гриб, который напоминает опенка

Подберезовик чаще всего растет на Полесье

Грибной сезон продолжается, и украинцы хвастаются большим урожаем. В Карпатах житель заметил гриб, который напоминает опенка. Его называют подберезовиком.

Своей находкой местный поделился в тиктоке. Подберезовик принадлежит к семейству болетовых. Его еще называют березником, березовиком и козариком. Шапка достигает обычно 5-12 сантиметров, редко до 15-20 сантиметров в диаметре. Цвет – коричневый или серо-бежевый.

Гриб-подберезовик

Подберезовик считается одним из самых популярных грибов. Чаще он растет под березами. Его мякоть — плотная и светлая. Ножка длинная – до 15 сантиметров и имеет белый цвет. При разрезании цвет практически не меняется.

Подберезовики, фото gribi.net.ua

Подберезовик можно найти в период с мая по октябрь. Он растет в березовых и смешанных лесах, а именно – на опушках, полянах и тропах. Лучший урожай этих грибов бывает после дождей. Большая распространенность подберезовиков наблюдается на Полесье, в лесостепи и на Закарпатье.

Подберезовик имеет коричневую шляпку, фото poradnuk.com

Подберезовик путают с подосиновиком или опенком. Разница в том, что подберезовик имеет сухую шляпку и темную ножку, а опенок — блестящую поверхность. А у подосиновика есть красновато-оранжевая шляпка.

Подберезники, фото poradnuk.com

Подберезовик можно есть. Он имеет отличный вкус. Гриб сушат, маринуют, морозят и добавляют в блюда.

