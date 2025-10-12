Весит более двух килограммов: во Львовской области заметили гигантский белый гриб (фото)

Белые грибы пригодны к употреблению

Во время грибного сезона украинцы продолжают удивлять своими "находками". Так во Львовской области житель сорвал гигантский гриб весом 2 килограмма.

Соответствующими видео местный поделился на своей странице в тиктоке. Он продемонстрировал огромные белые грибы, которые едва поместились в его руки. Такие белые грибы житель нашел в селе Майдан Львовской области. Вес каждого из них составляет почти 2 килограмма.

Белые грибы принадлежат к семейству болетовых. Их еще называют правдивыми, правдивцами, белесами, беляками и грибами настоящими. Шапка белого гриба может достигать от 3 до 50 сантиметров в диаметре. Она обычно имеет коричневатый оттенок. Ножка этого гриба плотная и мясистая. Ее цвет – грязно-белый, сероватый или коричневый. Мякоть приятно пахнет и не меняет цвета при разрезании.

Белые грибы растут по всей территории Украины. Обычно их можно найти в лиственных лесах, например под буком, грабом или орешником, а также под соснами и елками. Период сбора этих грибов длится с июня по октябрь.

Белые грибы можно есть. Их готовят по-разному: сушат, маринуют, жарят и добавляют в супы. Они вкусны и полезны.

