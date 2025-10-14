Украинец нашел гриб-гигант и заставил других завидовать ему (фото)
Дождевики гигантские растут по всей территории Украины
В осеннее время украинцы находят в лесах разнообразные грибы — некоторые из них весят по 2 килограмма каждый. Так в Днепре житель заметил гриб под названием дождевик гигантский.
Местный поделился своей "находкой" в фейсбук-сообществе "Грибники Днепр". Судя по фото, гриб едва поместился в его руке и весит несколько килограммов. Местные не сдерживают свой восторг от такого урожая земляка. Также они интересуются, где можно найти дождевик гигантский.
- "Супер, повезло".
- "Да где ж такой хоть поискать можно? Ну никогда в жизни за полвека не встречала такого и конечно не пробовала. Поделитесь, пожалуйста, в области/районе есть такой лес, где растет это чудо. Всем удачной тихой охоты!".
- "Дождевик гигантский. Замечательный съедобный гриб".
Что известно о дождевике гигантском
Дождевик гигантский принадлежит к семейству шампиньоновых. Это один из самых крупных грибов, который встречается в Украине. Форма гриба – шаровидная и напоминает мяч, а цвет – белый или бежевый. Отдельные дождевики весят несколько килограммов и имеют в диаметре от 15 до 40 сантиметров.
Дождевик гигантский растет в лесах, на лугах, опушках. Чаще всего его можно найти в дождливый сезон осенью. Такой гриб имеет плотную мякоть. Дождевик можно есть, но только молодой — пока он не начал темнеть. Его жарят, сушат, морозят и добавляют в разные блюда.
