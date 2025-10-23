Шляпа покрыта чешуйками и скрывает "зубчики": на Житомирщине заметили необычный гриб (фото)

Этот гриб еще называют "ястребом" из-за пестрого узора

В лесах Украины можно встретить множество необычных грибов. Одни привлекают внимание своей странной формой, а другие — необычным окрасом или узором, как, например, ежовик пестрый.

Фотографией гриба поделилась украинка в Facebook-группе "Грибники UA". Интересную находку она увидела в лесах Коростышевского района Житомирской области.

Как выглядит гриб ежовик пестрый и можно ли его есть

Гриб ежовик пестрый получил свое название из-за пестрого узора, поскольку его шляпка покрыта чешуйками, напоминающими оперением ястреба. Еще в народе гриб называют "курочкой" за эту особенность.

Как выглядит гриб ежовик

Чешуйки гриба могут быть темно-бурыми, серо-коричневыми или почти черными. Преимущественно растет он в хвойных лесах и часто встречается на песчаных почвах, и растет большими группами.

Одной из особенностей ежовика являются его "зубчики", спрятанные под шляпкой. Перевернув гриб можно увидеть "лес" из мелких шипиков — отсюда и название "ежовик". На поверхности зубчиков образуются споры. А у большинства других грибов спороносный слой выглядит иначе, например, у подберезовика он трубчатый.

Гриб ежовик считается условно съедобным.

Этот гриб считается условно съедобным. Молодые грибы можно есть, они ароматные и имеют легкую горчинку. Но перед готовкой их нужно вымочить и отварить минут 15, затем уже жарить, тушить или солить.

