Непригоден к употреблению и имеет голубой цвет: в Киеве нашли особенный гриб (фото)
Строфария растет по всей Украине
В этом году в Украине наблюдается большой урожай грибов. Люди находят огромные плоды, которые весят несколько килограммов, например гигантский дождевик. А в Киеве житель заметил необычный гриб бледно-голубого цвета.
Местный показал свою "находку" в фейсбук-сообществе "Грибы Украины". Речь идет о строфарии сине-зеленой, которую он нашел на Лесном массиве в столице.
Строфария сине-зеленая принадлежит к семейству Строфариевых. Окрас "шапочки" может отличаться: от желтовато-голубого оттенка и до голубовато-зеленоватого. Форма молодого гриба похожа на широкий колокольчик, а взрослого – более плоская.
Ножка строфарии имеет цилиндрическую форму и достигает до 10 сантиметров, а толщиной – до 1 сантиметра. В Украине можно найти этот гриб в Карпатах, Полесье, в лесостепи и степи. Строфария растет в хвойных и смешанных лесах, на лужайках, возле пней и в траве. Сезон сбора этого гриба – с августа до октября.
Строфария сине-зеленая считается несъедобным грибом. Она ядовита и не содержит пищевой ценности.
