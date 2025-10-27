Такий же смачний і простий у приготуванні: у Карпатах помітили гриб, який нагадує опенька

Підберезник найчастіше росте на Поліссі

Грибний сезон триває, і українці хизуються великим урожаєм. У Карпатах мешканець помітив гриб, який нагадує опеньок. Його називають підберезником.

Своєю знахідкою місцевий поділився у тіктоці. Підберезник належить до родини болетових. Його ще називають березником, березовиком і козариком. Шапка сягає зазвичай 5-12 сантиметрів, рідко до 15-20 сантиметрів у діаметрі. Колір — коричневий або сіро-бежевий.

Гриб-підберезник

Підберезник вважається одним із найпопулярніших грибів. Найчастіше він росте під березами. Його м'якоть є щільною та світлою. Ніжка довга — до 15 сантиметрів і має білий колір. При розрізанні колір практично не змінюється.

Підберезники, фото gribi.net.ua

Підберезник можна знайти у період із травня по жовтень. Він росте у березових і змішаних лісах, а саме — на узліссях, галявинах і стежках. Найкращий урожай цих грибів буває після дощів. Велика поширеність спостерігається підберезника на Поліссі, в лісостепу та на Закарпатті.

Підберезник має коричневий капелюшок, фото poradnuk.com

Підберезник плутають з підосичником або опеньком. Різниця у тому, що підберезник має сухий капелюшок і темну ніжку, а опеньок — блискучу поверхню. Натомість підосичник має червонувато-оранжевий капелюшок.

Підберезники, фото poradnuk.com

Підберезник можна їсти. Він має чудовий смак. Гриб сушать, маринують, морозять і додають до страв.

