Такий же смачний і простий у приготуванні: у Карпатах помітили гриб, який нагадує опенька
Підберезник найчастіше росте на Поліссі
Грибний сезон триває, і українці хизуються великим урожаєм. У Карпатах мешканець помітив гриб, який нагадує опеньок. Його називають підберезником.
Своєю знахідкою місцевий поділився у тіктоці. Підберезник належить до родини болетових. Його ще називають березником, березовиком і козариком. Шапка сягає зазвичай 5-12 сантиметрів, рідко до 15-20 сантиметрів у діаметрі. Колір — коричневий або сіро-бежевий.
Підберезник вважається одним із найпопулярніших грибів. Найчастіше він росте під березами. Його м'якоть є щільною та світлою. Ніжка довга — до 15 сантиметрів і має білий колір. При розрізанні колір практично не змінюється.
Підберезник можна знайти у період із травня по жовтень. Він росте у березових і змішаних лісах, а саме — на узліссях, галявинах і стежках. Найкращий урожай цих грибів буває після дощів. Велика поширеність спостерігається підберезника на Поліссі, в лісостепу та на Закарпатті.
Підберезник плутають з підосичником або опеньком. Різниця у тому, що підберезник має сухий капелюшок і темну ніжку, а опеньок — блискучу поверхню. Натомість підосичник має червонувато-оранжевий капелюшок.
Підберезник можна їсти. Він має чудовий смак. Гриб сушать, маринують, морозять і додають до страв.
