Разбивать тарелку не стали: какую традицию положили начало во время съемок украинской драмы "Фантом"
Премьера новой киноленты запланирована на 2026 год
Начало съемок короткометражной военной драмы "Фантом" ознаменовалось началом новой традиции. Тарелку с именами членов команды, актеров и названием киноленты не разбили, как это обычно делают, а торжественно расстреляли.
Об этом сообщил один из продюсеров Роман Дерига, прикрепив фото с первого дня съемок.
Что известно о фильме
Съемки стартовали в понедельник, 27 октября. Военная драма – это история двух бойцов, Фантома и Кота, оказавшихся отрезанными от других.
"В ситуации, когда казалось бы выхода нет, единственным ориентиром для них становится вера — в себя и рядом", — говорится в сообщении кинокомпании "Онде-фильм", которая создает эту киноленту при поддержке Министерства культуры Украины.
А в основу сценария легли реальные рассказы наших защитников. Для реализации фильма были привлечены действующие военные, которые знают, что такое война изнутри.
В главных ролях — Геннадий Попенко, Демьян Шиян, Анастасия Карпенко
Авторы сценария:
- Юлия Орленко, Томаш Контный (Польша)
Режиссер:
- Юлия Орленко
Оператор-постановщик:
- Константин Пономарев
Художник-постановщик:
- Владимир Романов
Продюсеры:
- Дмитрий Кожема, Роман Дерига
Премьера фильма намечена на 2026 год.
Что известно о традиции с разбиением тарелки
Доподлинно неизвестно откуда именно пошла традиция разбивать тарелку. Но съемочная команда делает это для привлечения удачи. Обычно берут белую тарелку и маркером на ней пишут имена всех причастных к съемочному процессу, а в первый день съемок (например, после первого удачного дубля) ее разбивают. Каждый член команды забирает себе по кусочку, а после завершения съемок их снова собирают вместе. Считается, что, если тарелка соберется и все кусочки будут на месте, то фильм будет иметь успех среди зрителей.