Укр

Разбивать тарелку не стали: какую традицию положили начало во время съемок украинской драмы "Фантом"

Автор
Дмитрий Романов
Дата публикации
Читати українською
Автор
Команда, работающая над фильмом Новость обновлена 28 октября 2025, 16:10
Команда, работающая над фильмом. Фото Facebook.com

Премьера новой киноленты запланирована на 2026 год

Начало съемок короткометражной военной драмы "Фантом" ознаменовалось началом новой традиции. Тарелку с именами членов команды, актеров и названием киноленты не разбили, как это обычно делают, а торжественно расстреляли.

Об этом сообщил один из продюсеров Роман Дерига, прикрепив фото с первого дня съемок.

Тарелка фильма Фантон
Тарелка с именами членов команды, актеров и названием киноленты

Что известно о фильме

Съемки стартовали в понедельник, 27 октября. Военная драма – это история двух бойцов, Фантома и Кота, оказавшихся отрезанными от других.

"В ситуации, когда казалось бы выхода нет, единственным ориентиром для них становится вера — в себя и рядом", — говорится в сообщении кинокомпании "Онде-фильм", которая создает эту киноленту при поддержке Министерства культуры Украины.

Фильм Фантом — кадры со съемок
Съемки фильма
Фильм Фантом — кадры со съемок
Съемки военной драмы

А в основу сценария легли реальные рассказы наших защитников. Для реализации фильма были привлечены действующие военные, которые знают, что такое война изнутри.

Фильм Фантом — кадры со съемок
Для реализации фильма привлекли настоящих военных
Фильм Фантом — кадры со съемок
Съемки фильма начались 27 октября

В главных ролях — Геннадий Попенко, Демьян Шиян, Анастасия Карпенко

Авторы сценария:

  • Юлия Орленко, Томаш Контный (Польша)

Режиссер:

  • Юлия Орленко

Оператор-постановщик:

  • Константин Пономарев

Художник-постановщик:

  • Владимир Романов

Продюсеры:

  • Дмитрий Кожема, Роман Дерига
Фильм Фантом — кадры со съемок

Премьера фильма намечена на 2026 год.

Что известно о традиции с разбиением тарелки

Доподлинно неизвестно откуда именно пошла традиция разбивать тарелку. Но съемочная команда делает это для привлечения удачи. Обычно берут белую тарелку и маркером на ней пишут имена всех причастных к съемочному процессу, а в первый день съемок (например, после первого удачного дубля) ее разбивают. Каждый член команды забирает себе по кусочку, а после завершения съемок их снова собирают вместе. Считается, что, если тарелка соберется и все кусочки будут на месте, то фильм будет иметь успех среди зрителей.

Теги:
#Фильм #Традиция