Разбивать тарелку не стали: какую традицию положили начало во время съемок украинской драмы "Фантом"

Премьера новой киноленты запланирована на 2026 год

Начало съемок короткометражной военной драмы "Фантом" ознаменовалось началом новой традиции. Тарелку с именами членов команды, актеров и названием киноленты не разбили, как это обычно делают, а торжественно расстреляли.

Об этом сообщил один из продюсеров Роман Дерига, прикрепив фото с первого дня съемок.

Тарелка с именами членов команды, актеров и названием киноленты

Что известно о фильме

Съемки стартовали в понедельник, 27 октября. Военная драма – это история двух бойцов, Фантома и Кота, оказавшихся отрезанными от других.

"В ситуации, когда казалось бы выхода нет, единственным ориентиром для них становится вера — в себя и рядом", — говорится в сообщении кинокомпании "Онде-фильм", которая создает эту киноленту при поддержке Министерства культуры Украины.

Съемки фильма

Съемки военной драмы

А в основу сценария легли реальные рассказы наших защитников. Для реализации фильма были привлечены действующие военные, которые знают, что такое война изнутри.

Для реализации фильма привлекли настоящих военных

Съемки фильма начались 27 октября

В главных ролях — Геннадий Попенко, Демьян Шиян, Анастасия Карпенко

Авторы сценария:

Юлия Орленко, Томаш Контный (Польша)

Режиссер:

Юлия Орленко

Оператор-постановщик:

Константин Пономарев

Художник-постановщик:

Владимир Романов

Продюсеры:

Дмитрий Кожема, Роман Дерига

Премьера фильма намечена на 2026 год.

Что известно о традиции с разбиением тарелки

Доподлинно неизвестно откуда именно пошла традиция разбивать тарелку. Но съемочная команда делает это для привлечения удачи. Обычно берут белую тарелку и маркером на ней пишут имена всех причастных к съемочному процессу, а в первый день съемок (например, после первого удачного дубля) ее разбивают. Каждый член команды забирает себе по кусочку, а после завершения съемок их снова собирают вместе. Считается, что, если тарелка соберется и все кусочки будут на месте, то фильм будет иметь успех среди зрителей.