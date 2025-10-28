Розбивати тарілку не стали: яку традицію започаткували під час зйомок української драми "Фантом"

Премʼєра нової кінострічки запланована на 2026 рік

Початок зйомок короткометражної військової драми "Фантом" ознаменувався започаткуванням нової традиції. Тарілку з іменами членів команди, акторів та назвою кінострічки не розбили, як це роблять зазвичай, а урочисто розстріляли.

Про це повідомив один з продюсерів Роман Деріга, прикріпивши фото з першого дня зйомок.

Що відомо про фільм

Зйомки стартували у понеділок, 27 жовтня. Військова драма — це історія двох бійців, Фантома і Кота, які опинились відрізаними від інших.

"В ситуації, коли здавалося б виходу немає, єдиним орієнтиром для них стає віра – в себе і того, хто поруч", — йдеться у повідомленні кінокомпанії "Онде-фільм", яка створює цю кінострічку за підтримки Міністерства культури України.

А в основу сценарію лягли реальні розповіді наших захисників. Для реалізації фільму було залучено діючих військових і тих, хто знає що таке війна зсередини.

В головних ролях — Геннадій Попенко, Дем’ян Шиян, Анастасія Карпенко

Автори сценарію:

Юлія Орленко, Томаш Контний (Польща)

Режисер:

Юлія Орленко

Оператор-постановник:

Костянтин Пономарьов

Художник-постановник:

Володимир Романов

Продюсери:

Дмитро Кожема, Роман Деріга

Прем’єра фільму запланована на 2026 рік.

Що відомо про традицію з розбиттям тарілки

Достеменно невідомо звідки саме пішла традиція розбивати тарілку. Але знімальна команда робить це для привернення удачі. Зазвичай беруть білу тарілку і маркером на ній пишуть імена всіх причетних до знімального процесу, а в перший день зйомок (наприклад, після першого вдалого дублю) її б’ють. Кожен член команди забирає собі по шматочку, а після завершення зйомок їх знову збирають докупи. Вважають, що, якщо тарілка збереться та всі шматочки будуть на місці, то фільм матиме успіх у глядачів.