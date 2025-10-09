Движение сопротивления: ССО выпустили фильм "Дантист" о работе агентов в оккупации (видео)

В видео показано, как работает подполье на оккупированных территориях

Силы специальных операций ВСУ опубликовали короткий фильм "Дантист", посвященный Движению сопротивления на временно оккупированной территории Украины, представители которого недавно встречались с молодежью во Львове. Движение охватывает военные, информационные и специальные операции, а его деятельность регулируется Законом Украины "Об основах национального сопротивления".

Игровой ролик появился на Youtube-канале ССО, где чаще публикуются документальные кадры. На этот раз в ролике о наносящих удар из тени, сыграли артисты.

Сюжет видео разворачивается в стоматологическом кабинете в оккупированном россиянами регионе. Вооруженные оккупанты выбрасывают из стоматологического кресла своего же солдата, чтобы посадить в него "шишку" в гражданской одежде.

Местный стоматолог во время лечения узнает, где россияне собираются провести вечер. После того как они уходят, доктор звонит связному ССО, чтобы сообщить важную информацию.

В это время оккупанты понимают, что пациент забыл в кабинете врача свой телефон, и внезапно возвращаются туда. Возникает напряженный момент, а развязку смотрите в ролике.

Напомним, летом 2025 года Главное управление разведки провело в аннексированном Крыму серию точечных ударов по мощнейшим радиолокационным станциям и системам противовоздушной обороны. Эти операции не были случайными – они методически создавали пробелы в российской системе защиты.