Мимо этих украинских фильмов никто не проходил мимо в начале 2000-х

В сборник вошло 5 украиноязычных фильмов, которые стали частью истории

Украиноязычные фильмы в начале 2000-х было тяжело встретить на телевидении. Большинство из них снималось русскими и озвучено на русском языке, но есть пару кинолент, которые снимались на украинском языке.

"Телеграф" расскажет, что смотрели люди в начале 2000-х. В частности, это исторические фильмы.

"Мамай" (2003)

Дипломная работа режиссера Олеся Санина стала подлинным прорывом украинского кинематографа. Созданный на основе древнего украинского и крымскотатарского фольклора, фильм объединяет три сюжетные линии о братстве, любви и поиске потерянной силы народа. История казака, которого спасает татарка и дает ему имя Мамай ("никто"), поражала зрителей своей искренностью и глубиной. Лента занимает 75-80 позицию в списке 100 лучших фильмов в истории украинского кино.

"Чорна рада" (2000)

9-серийный телесериал по роману Пантелеймона Кулиша транслировал "Первый национальный" в сентябре 2000 года. События разворачиваются после смерти Богдана Хмельницкого, когда обостряется борьба за гетманскую власть между Якимом Сомко и Иваном Брюховецким. На фоне политических интриг и измен развивается любовная линия. Масштабные батальные сцены и национальные костюмы делали фильм привлекательным для широкого круга зрителей. Интересно, что полная версия сериала в настоящее время считается утраченной.

"Молитва за гетьмана Мазепу" (2001)

Первый полнометражный и крупнобюджетный фильм (12 млн. грн.) за годы независимости Украины от режиссера Юрия Ильенко. Мировая премьера прошла на Берлинском международном кинофестивале в 2002 году. В основе сюжета — диалог исторических антагонистов Петра I и встающего из могилы гетмана Ивана Мазепы, чтобы рассказать свою жизнь. Фильм занимает 36 позицию в списке 100 лучших фильмов в истории украинского кино.

"Шел трамвай девятый номер" (2002)

Уникальный пластилиновый фильм от Укранимафильма рассказывает о повседневной жизни пассажиров киевского трамвая. Создание ленты было очень сложным из-за отсутствия средств — вместо бумажной анимации пришлось использовать пластилин. Работа над фильмом началась в 1999 году, но из-за финансовых трудностей была завершена только в 2001-м. На Берлинском кинофестивале фильм демонстрировался без субтитров, но был тепло воспринят. Занимает 52 позицию в рейтинге лучших украинских фильмов.

"Путешественники" (2005)

Краткометражный документальный фильм режиссера Игоря Стрембицкого стал первой украинской лентой-победителем Каннского кинофестиваля. Для съемок психологического фильма режиссер избрал недюжинную натуру — киевский Дом ветеранов и психоневрологический диспансер. Лента занимает 68-70 позицию в списке 100 лучших фильмов в истории украинского кино.

Эти фильмы стали знаковыми для украинского кинематографа начала 2000-х, демонстрируя способность отечественных режиссеров создавать качественный контент даже при ограниченных ресурсах и сложных условиях производства.

