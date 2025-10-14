Для его фильма горы покрасили в синий цвет: интересные истории из жизни известного кинорежиссера Сергея Параджанова

Горы, разрисованные для фильма Параджанова, долго оставались синими

Сергей Параджанов — один из самых известных режиссеров ХХ века, чьи фильмы навсегда изменили украинское и мировое кино. Его творчество сочетало невероятную визуальность, символизм и любовь к культуре, за что художник заплатил годами преследований.

Он настолько жил своим искусством, что стремился к совершенству в каждой детали. Для съемок "Теней забытых предков" Сергей Параджанов даже покрасил карпатские скалы в синий цвет. "Телеграф" решил напомнить его биографию и рассказать об интересных фактах из жизни.

Творчество и борьба: история Сергея Параджанова

В начале января 1924 года в Тбилиси, в семье антиквара, родился будущий классик мирового кино — Сергей Параджанов. После школы он попробовал себя в технической сфере, поступив в Институт железнодорожного транспорта, но уже через год понял, что его призвание — искусство. Во время Второй мировой войны работал на фабрике игрушек и одновременно учился в консерватории, выступая с концертами в военных госпиталях.

Впоследствии Параджанов переехал в Москву, где одновременно учился в консерватории и во ВГИКе на режиссерском факультете. Именно после этого он начал работу на Киевской киностудии, где создал свои первые ленты — "Наталья Ужвий", "Украинская рапсодия", "Цветок на камне".

Международная слава пришла после экранизации повести Михаила Коцюбинского "Тени забытых предков" (1964). Фильм получил десятки наград и стал символом украинского поэтического кино.

Однако в 1973 году режиссера арестовали. Его осудили за "спекуляцию" и "украинский национализм", скрыв политические мотивы под вымышленными обвинениями. В лагере Параджанов не сломался — организовал школу рисования и написал восемь новых сценариев. Благодаря мировой кампании поддержки, которую подписали Феллини, Трюффо, Висконти и другие кинематографисты, его освободили в 1977 году.

После возвращения он поселился в Тбилиси, работал на студии "Грузия-фильм" и создал такие шедевры, как "Легенда о Сурамской крепости" и "Ашик-Кериб". Последний фильм был посвящен Андрею Тарковскому и получил международное признание, несмотря на запрет советской власти.

Свои последние годы Параджанов провел в Армении, где и умер 20 июля 1990 года. Он оставил после себя 17 фильмов, сотни картин и тысячи последователей, которые называют его одним из самых свободных художников ХХ века.

Во время съемок "Теней забытых предков" Сергей Параджанов настолько стремился создать идеальную атмосферу, что приказал покрасить скалы Карпат в синий цвет. После завершения работы съемочная группа уехала, но горы еще долго оставались синими — как напоминание о гениальной одержимости художника красотой.

Об этом можно узнать из книги друга Параджанова режиссера Василия Катаняна "Прикосновение к идолам".

