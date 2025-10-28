Они ошалеют от этого средства: как отпугнуть слизней с огорода, не потратив ни копейки
Есть простой лайфхак, который отпугнет скользких вредителей
Осенью слизни могут стать настоящей проблемой для огородов и дачных участков. Эти скользкие вредители не только пожирают растения, но и активно размножаются именно в этот период, откладывая яйца на следующий сезон.
"Телеграф" расскажет, как бороться со слизнями осенью, чтобы они не навредили вашим растениям.
Лайфхак с чесноком от слизней
Эффективным средством от слизней на огороде и в саду может стать обычный чеснок. Он содержит в себе вещество аллицин, которое и дает тот самый специфический запах и вкус. Именно от них могут ошалеть слизни, пишет Express.
Все что вам нужно — это приготовить специальное средство из чеснока. Для этого нужно измельчить 3-4 зубчика чеснока и залить их 200 миллилитрами воды. Оставьте раствор настаиваться на 1-2 дня, а потом разбавьте литром воды.
Процедите и перелейте раствор в емкость с пульверизатором, а потом распылите на растения в саду, которыми уже начали лакомиться слизни. Запах и вкус чеснока отпугнут вредителей с вашего участка, чтобы они не вредили растениям.
