Они ошалеют от этого средства: как отпугнуть слизней с огорода, не потратив ни копейки

Есть простой лайфхак, который отпугнет скользких вредителей

Осенью слизни могут стать настоящей проблемой для огородов и дачных участков. Эти скользкие вредители не только пожирают растения, но и активно размножаются именно в этот период, откладывая яйца на следующий сезон.

"Телеграф" расскажет, как бороться со слизнями осенью, чтобы они не навредили вашим растениям.

Лайфхак с чесноком от слизней

Эффективным средством от слизней на огороде и в саду может стать обычный чеснок. Он содержит в себе вещество аллицин, которое и дает тот самый специфический запах и вкус. Именно от них могут ошалеть слизни, пишет Express.

Все что вам нужно — это приготовить специальное средство из чеснока. Для этого нужно измельчить 3-4 зубчика чеснока и залить их 200 миллилитрами воды. Оставьте раствор настаиваться на 1-2 дня, а потом разбавьте литром воды.

Процедите и перелейте раствор в емкость с пульверизатором, а потом распылите на растения в саду, которыми уже начали лакомиться слизни. Запах и вкус чеснока отпугнут вредителей с вашего участка, чтобы они не вредили растениям.

