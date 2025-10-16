Чем посыпать огород перед зимней посадкой лука и чеснока: есть два важных момента

Сейчас самое время заняться подготовкой удобрением огорода

Осень — время не только собирать урожай, но и готовить огород к зимним посадкам. Середина октября — идеальное время, чтобы удобрить землю, на которой потом будут расти лук и чеснок под слоем снега.

"Телеграф" расскажет, как правильно готовить площадь под зимнюю посадку лука и чеснока, и чем ее нужно посыпать.

Как подготовить огород?

Как рассказала в своем видео на тик-ток опытная огородница Олеся Васильевна, лучше всего отвести под зимнюю посадку лука и чеснока площадь, на которой до этого росли бобовые, томаты или сидераты. Перед тем, как вскопать огород, землю нужно удобрить.

Лучше всего для этого подойдет обычный пепел и комплексное минеральное удобрение, которое можно купить в садоводческом магазине. Посыпьте ими всю площадь, которую планируете засадить луком и чесноком на зиму. Таким образом вы сможете насытить необходимыми микроэлементами грунт для хорошего урожая.

После того, как почва будет удобрена пеплом и комплексным удобрением, ее нужно вскопать. Автор видео призывает перекапывать землю не слишком глубоко — 18-20 сантиметров будет достаточно.

Высаживать лук и чеснок на зиму на этой площади можно будет в начале ноября, то есть примерно через две недели после такого удобрения. За это время почва насыщается нужными ей микроэлементами и будет готова к посадке.

