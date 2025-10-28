Вони очманіють від цього засобу: як відлякати слимаків з городу, не витративши жодної копійки

Є простий лайфхак, який відлякає слизьких шкідників

Восени слимаки можуть стати справжньою проблемою для городів та дачних ділянок. Ці слизькі шкідники не лише пожирають рослини, а й активно розмножуються саме в цей період, відкладаючи яйця на наступний сезон.

"Телеграф" розповість, як боротися зі слимаками восени, щоб вони не зашкодили вашим рослинам.

Лайфхак із часником від слимаків

Ефективним засобом від слимаків на городі та в саду може стати звичайний часник. Він містить у собі речовину аліцин, яка і дає цей специфічний запах і смак. Саме від них можуть очманіти слимаки, пише Express.

Все, що вам потрібно — це приготувати спеціальний засіб з часнику. Для цього потрібно подрібнити 3-4 зубчики часнику та залити їх 200 мл води. Залишіть розчин настоюватись на 1-2 дні, а потім розбавте літром води.

Процідіть і перелийте розчин у ємність з пульверизатором, а потім розпорошіть на рослини в саду, якими вже почали ласувати слимаки. Запах і смак часнику відлякають шкідників з вашої ділянки, щоб вони не шкодили рослинам.

