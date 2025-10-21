Бесплатное удобрение у вас под ногами. Как в саду и на огороде использовать опавшие ореховые листья

Избавиться от листьев можно с пользой

В октябре листья с деревьев опадают и могут стать настоящей проблемой. Особенно густой слой листвы можно обнаружить под деревьями орехов в саду. Однако ни в коем случае нельзя их сжигать, ведь можно получить из этого пользу.

"Телеграф" расскажет, как использовать опавшие ореховые листья в саду и на огороде.

Опытная огородница Олеся Васильевна в своем тик-ток видео рассказала, что делать с листьями ореха. По ее словам, многие садоводы опасаются вещества юглона, которое содержится в ореховой скорлупе и листьях и может быть токсично для других растений. Однако к тому времени, как листья пожелтеют и опадут, юглона в них уже не будет.

Также огородница призывает не сжигать листву из-под ореха, а использовать ее для мульчирования грядок на огороде. Это поможет бороться с сорняками, а также утеплит культуры при зимней посадке.

К тому же, в ореховых листьях много калия, кальция и других полезных микроэлементов. Поэтому их можно использовать, как удобрение для огорода и сада, добавляя в компост. Как отмечает огородница, ореховые листья способны удерживать влагу в грунте и медленнее разлагаются, поэтому и удобрительный эффект будет будее продолжительным.

