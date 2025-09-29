Что делать с опавшими листьями, если нельзя сжигать: они могут быть полезными

Лайфхаки, как использовать опавшие листья в саду и на огороде

Осень — время не только сбора урожая, но и опавших листьев. Многие садоводы и дачники с сентября начинают ломать голову, что делать с опавшими в саду и на участке листьями, и как их использовать с пользой. Как оказалось, есть способы дать вторую жизнь листве, а вот сжигать ее точно не нужно.

"Телеграф" расскажет, что делать с опавшими листьями и как их правильно использовать.

Куда девать опавшие листья?

Первое, что делают многие дачники, собрав опавшие листья на своем участке, это спешат его сжечь, чтобы избавиться, как от лишнего мусора, пишет Express. Делать этого точно не нужно: во-первых это вредно, а во-вторых в Украине за такие костры предусмотрены штрафы.

Как оказалось, опавшие листья можно использовать с пользой на своей участке. В первую очередь из них делают мульчу для огорода. Она будет удерживать влагу и станет природным барьером для сорняков. Листьями также можно устелить стволы деревьев, кусты и многолетние цветы в саду. Такое мульчирование защитит их от холода и станет природным удобрением.

Кроме того, из опавших листьев можно сделать компост, который будет полезен для почвы на ваших грядках. Все что нужно — это сложить листья в контейнер или клетку и оставить их перегнивать. Лучше всего измельчить их перед компостированием, так они перегнивают быстрее и их можно будет использовать на огороде, как удобрение.

Ранее "Телеграф" рассказывал, когда и как правильно сажать тюльпаны и нарциссы осенью. Весной они зацветут первыми.