Не выбрасывайте и не сжигайте: как с пользой "утилизировать" опавшие листья

Советы дачникам, как можно с пользой избавиться от опавших листьев

Осенью многие дачники и садоводы задаются вопросом, что делать с листьями из фруктовых и других деревьев, которые осыпаются. Некоторые решают сжигать листья, за что, к слову, можно получить штраф, а другие просто выбрасывают его. Однако есть идеи, как можно с пользой "утилизировать" листву.

"Телеграф" рассказывает, что делать с опавшими листьями и как правильно их использовать на участке.

Что делать с опавшими листьями?

Листья, которые опадают с деревьев осенью, могут стать настоящей проблемой. Они засоряют участок, делая его неопрятным и запущенным. Поэтому лучше всего листву убрать. Есть простой способ с пользой ее "утилизировать", пишет Express.

Как оказалось, из опавшего листья можно сделать мульчу для укрытие растений на зиму. Такое мульчирование будет удерживать влагу в почве, регулировать температурный режим и не даст корням многолетних растений замерзнуть.

Литья подойдут для мульчирования под кустами роз, плодовых кустов — смородины, крыжовника. Также ими можно устилать участки, на которых посажены на зиму лук или чеснок. Такой слой природного укрытия поможет растениям и корням не замерзнуть в сильные морозы.

Кроме того, мульча из опавших листьев избавит от проблемы с сорняками на огороде, в саду или на клумбе. Через плотный слой листьев вредные растения просто не смогут расти.

