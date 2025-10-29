Какой виноград созревает раньше всех в Украине: ТОП-7 сортов с фото

Ранний виноград — это не только вкусные и полезные ягоды для родных и близких. Это еще и возможность заработать на ранней продукции. Называем семь сортов и гибридных форм.

Земельный участок с садом, огородом и виноградником — это не только возможность обеспечить витаминами свою семью. Например, выращивая ранний виноград, часть урожая можно продать. А самая ранняя продукция всегда имеет более высокую цену, что может подтвердить каждый фермер.

Ранний виноград легко вырастить в Украине

Находка Калугина

Начинает наш рейтинг Находка Калугина, гибридная форма от запорожского селекционера, чью фамилию она гордо носит. Привлекательная пальчиковая форма ягод в сочетании с хрустящим гармоничным вкусом — этот виноград достоит того, чтобы быть на каждом винограднике.

Находка Калугина: очень ранний, очень хрустящий

Супер-Экстра

На втором месте красавица Супер-Экстра, которая с недавних пор стала сортом. Крупные белые ягоды, массивные грозди — мимо нее нельзя пройти равнодушно. Вкус гармоничный, не приедающийся. Поскольку в этом сорте уровень сахара чуть ниже, чем у прочих, врачи советуют употреблять этот виноград тем, кто следит за своей фигурой и ведет здоровый образ жизни.

Супер-Экстра готова к употреблению уже в конце июля

Каталония

Третье место уверенно занимает Каталония, чьи грозди могут превышать 2 килограмма. Этот великолепный показатель для раннего винограда. Синий цвет, гармоничный вкус и легкое подхрустывание при еде — вам обязательно понравится.

Каталония — проверенный, надежный и очень красивый виноград

Велес

На четвертом месте поместился кишмиш Велес, чьи грозди могут достигать 4 килограмм. Яркая розовая ягода без косточек плюс приятный мускат — это просто чудесный виноград, который к тому же был создан у нас в Украине.

Велес — всегда в центре внимания. Особенно кишмиши любят дети

Преображение

Пятая позиция досталась винограду Преображение, который также многие годы красуется на наших рынках. Да, довольно простой вкус, но при этом просто огромная ягода и великолепные грозди. Под нагрузкой он созревает на первые числа августа.

Сорт Преображение — не оторвать глаз, такая красота. А вырастил ее виноградарь Сергей Семчишин из Каменского

Абажур

На шестом месте оказался виноград Абажур, который в отличие от предшественников может похвастаться богатым мускатным вкусом. Стоит попробовать эту ягоду, как ваше лицо засветится от удовольствия как лампа под старинным абажуром.

Абажур — кроме ультрараннего срока созревания, эта форма впечатляет приятный цветом ягод, которые переливаются розовыми и солнечными оттенками

Краса Балок

Замыкает рейтинг виноград виноград Краса Балок. На одном побеге у этой формы закладывается по три грозди. Их, конечно, нужно нормировать, но когда куст вступит в полную силу, он способен показать впечатляющий результат по урожайности. При этом вкус и неприхотливость также на высоте.

Краса Балок — мясисто-сочная ягода, наполненная солнцем

Сложно уместить в один ТОП весь достойный виноград, поскольку есть немало и других не менее достойных и по своему уникальных форм: Дынька, Цимус, Велюр, Подарок Несветая, Аюта, Памяти Учителя, Лора, Тасон, Атос и пр. Все перечисленные созревают в конце июля — начале августа. Как говорится, выбирай сам.

