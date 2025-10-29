Какой виноград созревает раньше всех в Украине: ТОП-7 сортов с фото
Ранний виноград — это не только вкусные и полезные ягоды для родных и близких. Это еще и возможность заработать на ранней продукции. Называем семь сортов и гибридных форм.
Земельный участок с садом, огородом и виноградником — это не только возможность обеспечить витаминами свою семью. Например, выращивая ранний виноград, часть урожая можно продать. А самая ранняя продукция всегда имеет более высокую цену, что может подтвердить каждый фермер.
Находка Калугина
Начинает наш рейтинг Находка Калугина, гибридная форма от запорожского селекционера, чью фамилию она гордо носит. Привлекательная пальчиковая форма ягод в сочетании с хрустящим гармоничным вкусом — этот виноград достоит того, чтобы быть на каждом винограднике.
Супер-Экстра
На втором месте красавица Супер-Экстра, которая с недавних пор стала сортом. Крупные белые ягоды, массивные грозди — мимо нее нельзя пройти равнодушно. Вкус гармоничный, не приедающийся. Поскольку в этом сорте уровень сахара чуть ниже, чем у прочих, врачи советуют употреблять этот виноград тем, кто следит за своей фигурой и ведет здоровый образ жизни.
Каталония
Третье место уверенно занимает Каталония, чьи грозди могут превышать 2 килограмма. Этот великолепный показатель для раннего винограда. Синий цвет, гармоничный вкус и легкое подхрустывание при еде — вам обязательно понравится.
Велес
На четвертом месте поместился кишмиш Велес, чьи грозди могут достигать 4 килограмм. Яркая розовая ягода без косточек плюс приятный мускат — это просто чудесный виноград, который к тому же был создан у нас в Украине.
Преображение
Пятая позиция досталась винограду Преображение, который также многие годы красуется на наших рынках. Да, довольно простой вкус, но при этом просто огромная ягода и великолепные грозди. Под нагрузкой он созревает на первые числа августа.
Абажур
На шестом месте оказался виноград Абажур, который в отличие от предшественников может похвастаться богатым мускатным вкусом. Стоит попробовать эту ягоду, как ваше лицо засветится от удовольствия как лампа под старинным абажуром.
Краса Балок
Замыкает рейтинг виноград виноград Краса Балок. На одном побеге у этой формы закладывается по три грозди. Их, конечно, нужно нормировать, но когда куст вступит в полную силу, он способен показать впечатляющий результат по урожайности. При этом вкус и неприхотливость также на высоте.
Сложно уместить в один ТОП весь достойный виноград, поскольку есть немало и других не менее достойных и по своему уникальных форм: Дынька, Цимус, Велюр, Подарок Несветая, Аюта, Памяти Учителя, Лора, Тасон, Атос и пр. Все перечисленные созревают в конце июля — начале августа. Как говорится, выбирай сам.
