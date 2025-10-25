Как правильно садить виноград осенью: пошаговая инструкция с фото от опытных виноградарей

Как посадить виноград, какие удобрения нужны, когда это лучше сделать — объясняем доступно на пальцах

Поздняя осень — лучшее время для больших посадок и пересадок. Саженцы свежие, только что выкопанные, сразу получают "постоянную прописку", у них есть время до весны акклиматизироваться и, как только почва прогреется, спокойно пойти в рост. И виноград — не исключение.

Что нужно знать о посадке винограда:

Виноград — солнечная ягода, высаживайте его на хорошо освещенном месте. А если это будет вдоль южной стены дома или южного забора, вы сможете получить урожай дней на 4-5 раньше обычного срока

Сразу подумайте об организации опор и шпалер, о будущей формировке, о возможности укрытия лозы на зиму, если речь идет об укрывных сортах

Если вы закладываете виноградник, между рядами оставляйте по 2.5-3 метра, между кустами от 2 до 3 метров, исходя из силы роста конкретного сорта

Если сажаете сорт с функционально женским типом цветения, необходимо рядом посадить обоеполый виноград, чтобы гарантировать хорошее опыление. При больших посадках они должны чередоваться

Посадочная яма должна иметь ширину до 40-50 см, и глубину на 10-15 см больше, чем длина саженца. На дно холмиком насыпаем верхнюю землю, перемешанную с удобрениями (суперфосфат и сульфат калия по 50 грамм) и перегноем и/или компостом (1-2 ведра). Минеральные удобрения можно заменить древесной золой, которой потребуется примерно лопата. Главное, не смешивайте золу с фосфатными удобрениями , чтобы избежать нежелательной реакции — фосфор в этом случае окажется в неусваиваемой форме. Сверху добавим чуть чистой земли, чтобы корневая система не пострадала от прямого контакта с удобрениями.

Выбор правильного размера ямы и удобрений - очень важно для дальнейшего роста куста

Располагаем саженец, можно под небольшим наклоном и разравниваем его корни, чтобы они распределились равномерно по яме. Засыпаем почвой и заливаем водой. После впитывания воды, засыпаем яму до верха, снова заливаем.

Поскольку сейчас многие жалуются на грунтовых вредителей, есть смысл добавить в последнее ведро воды 10 мл отечественного препарата "Антихрущ". Эту операцию повторите весной, чтобы обезопасить молоденькие корни винограда.

Нужно как следует залить саженец, чтобы пропитать землю

Можно сразу приготовить посаженный саженец к зимовке. Для этого обрежем двухлитровую бутылку и закроем ею оставшийся сверху фрагмент лозы. Если вы просто прикопаете виноград без бутылки, это тоже будет хороший вариант зимовки. Только не забудьте поставить в месте посадки колышек, чтобы весной не забыть, где находится саженец.

Сажайте виноград, чтобы любоваться такой красотой) На фото Дубовский розовый.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какие 7 сортов винограда были самыми вкусными в 2025 году по мнению украинских покупателей.