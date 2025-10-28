Для семьи, в теплицу или на продажу: какой сорт клубники выбрать для идеального урожая

Многие дачники и фермеры интересуются, какие сорта клубники лучше всего выращивать в теплицах, а какие — в тоннелях. Но чаще всего вызывает интерес клубника, которая лучше всего удается в открытом грунте.

Клубника — это и лакомство, и бизнес. Кто-то хочет порадовать своих близких выращенной собственными руками вкусной и полезной ягодой, а кто-то — заработать на ее продаже. В любом случае для этого нужно выбрать самый надежный сорт.

Что нужно знать:

Клубника бывает ранняя, средняя, поздняя и ремонтантная, что позволяет растянуть сроки созревания с весны до осени.

Каждые 3-4 года клубничник следует обновлять. Для ремонтантных сортов эти сроки снижаются до 2-3 лет

Клубнику можно выращивать по старинке в открытом грунте, а можно в тоннелях и теплицах. Разные сорта в разных условиях показывают разный результат!

Какие бывают сорта клубники

Лучшие сорта клубники для открытого грунта: Альба, Верди, Румба, Априка, Теа, Таллия, Дженка, Мальвина.

Эти сорта получили высокую оценку производителей за универсальность в агротехнике и надежность в выращивании. Также особой оценки требует высокое качество ягодной продукции: равномерность, отличный вкус и большой размер.

Клубника Альба

Для выращивания в тоннелях лучше всего сажать клубнику Флер, Альба, Клери, Румба и Кори. Используя эти сорта в сочетании с парниками тоннельного типа, можно вырастить ультра раннюю ягоду, которая принесет хорошую прибыль.

Клубника Флер

Для обеспечения спроса на клубнику в осенний период в тоннели высаживаются ремонтантные сорта Флоренс, Вивара, Мурано, Сан-Андреас, Фурор.

Ремонтантная клубника Вивара

Теплицы — самый затратный способ выращивания клубники, и не всякий сорт способен продемонстрировать полную отдачу в этих условиях. Чаще всего в теплицы профессионалы высаживают Эльсанту, Молинг Столетие или Сенсейшен.

Клубника Сенсейшен

Фото: posadka.com.ua

Как выбрать сорт клубники?

Отдавайте предпочтение проверенным и надежным сортам, посадочный материал которых не нанесет особого ущерба вашему кошельку. Зная, как именно вы будете выращивать сладкую ягоду, можно сделать правильный выбор и впоследствии получить массу удовольствия от выращивания и употребления этого поистине народного лакомства.

