Який виноград дозріває раніше за всіх в Україні: ТОП-7 сортів з фото

Ранній виноград – це не тільки смачні та корисні ягоди для рідних та близьких. Це ще й нагода заробити на ранній продукції. Називаємо сім сортів та гібридних форм.

Земельна ділянка з садом, городом та виноградником – це не лише можливість забезпечити вітамінами свою родину. Наприклад, вирощуючи ранній виноград, частину врожаю можна продати. А рання продукція завжди має вищу ціну, що може підтвердити кожен фермер.

Ранній виноград легко виростити в Україні.

Знахідка Калугіна

Починає наш рейтинг Знахідка Калугіна, гібридна форма від запорізького селекціонера, чиє прізвище вона гордо носить. Приваблива пальчикова форма ягід у поєднанні з хрустким гармонійним смаком – цей виноград вартий того, щоб бути на кожному винограднику.

Знахідка Калугіна: дуже ранній, дуже хрумкий

Супер-Екстра

На другому місці красуня Супер-Екстра, яка з недавніх пір стала сортом. Великі білі ягоди, масивні грона — повз неї не можна байдуже пройти. Смак гармонійний, не набридає. Оскільки в цьому сорті рівень цукру трохи нижчий, ніж у інших, лікарі радять вживати цей виноград тим, хто стежить за своєю фігурою та веде здоровий спосіб життя.

Супер-Екстра готова до вживання вже наприкінці липня

Каталонія

Третє місце впевнено займає Каталонія, чиї грона можуть перевищувати 2 кілограми. Це чудовий показник для раннього винограду. Синій колір, гармонійний смак і легке підхрускування під час їжі вам обов’язково сподобається.

Каталонія — перевірений, надійний і дуже гарний виноград

Велес

На четвертому місці помістився кішміш Велес, чиї грона можуть досягати 4 кілограми. Яскрава рожева ягода без кісточок плюс приємний мускат — це чудовий виноград, який до того ж був створений у нас в Україні.

Велес завжди в центрі уваги. Особливо кишмиші люблять діти

Преображення

П’ята позиція дісталася винограду Преображення, яке також багато років красується на наших ринках. Так, досить простий смак, але при цьому просто величезна ягода та чудові грона. Під навантаженням він дозріває на перші числа серпня.

Сорт Преображення – не відірвати очей, така краса. А виростив її виноградар Сергій Семчишин із Кам’янського

Абажур

На шостому місці опинився виноград Абажур, який, на відміну від попередників, може похвалитися багатим мускатним смаком. Варто скуштувати цю ягоду, як ваше обличчя засвітиться від задоволення як лампа під старовинним абажуром.

Абажур — крім ультрараннього терміну дозрівання, ця форма вражає приємний кольором ягід, які переливаються рожевими та сонячними відтінками

Краса Балок

Замикає рейтинг винограду виноград Краса Балок. На одному пагоні у цієї форми закладається по три грона. Їх, звичайно, потрібно нормувати, але коли кущ набуде повної сили, він здатний показати вражаючий результат щодо врожайності. При цьому смак та невибагливість також на висоті.

Краса Балок — м’ясисто-соковита ягода, наповнена сонцем

Складно вмістити в один ТОП весь гідний виноград, оскільки є чимало й інших не менш гідних і унікальних форм: Динька, Цимус, Велюр, Подарунок Несвітая, Аюта, Пам’яті Вчителя, Лора, Тасон, Атос тощо. Всі перелічені дозрівають наприкінці липня — на початку серпня. Як то кажуть, вибирай сам.

