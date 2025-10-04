Секретный сорт виноградарей: этот "ведьмин" виноград станет вашим любимым с первой грозди

Ягоды этого сорта созревают еще в середине августа, и могут висеть до октября

На щедрой украинской земле прекрасно растет и плодоносит уникальный виноград Хеллоуин. Это чудо американской селекции, также известное под названием "Ведьмины пальцы" ("Witch Fingers"), отличается оригинальной формой ягод и сразу привлекает внимание.

Что нужно знать:

Хеллоуин — это кишмиш, ягоды которого могут достигать 5 сантиметров в длину

Пока сорт распространен среди опытных виноградарей, но вырастить его под силу и любителям

"Ведьмины пальцы" не привлекают ос, не трескаются и не осыпаются

Как рассказали "Телеграфу" виноградари с 15-летним опытом из Каменского Днепропетровской области Ирина и Сергей Семчишины, у Хеллоуина есть две главные особенности: форма, похожая на длинные пальцы (отсюда и название "Ведьмины пальцы"), и полное отсутствие семечек в ягоде. Это абсолютный кишмиш, который очень любят взрослые и дети. Ягоды темно бардового цвета раскусываются с лёгким хрустом и имеют приятный фруктовый вкус с высоким содержанием сахара. В отличии от многих других сортов, этот не осыпается, не трескается и не повреждается осами.

Зеленый Хеллоуин в июле и после созревания в августе

Созревает Хеллоуин в условиях Днепропетровской области в середине августа, имеет высокую урожайность и большие перспективы. Ведь при профилактических обработках он практически не болеет, а значит каждый украинский дачник сможет посадить себе эту необычную новинку и радовать своих близких вкусной ягодой.

Едва ли не единственным минусом сорта можно назвать слабые корни — чтобы получить действительно крупные грозди, нужно прививать этот виноград на корневую систему другого сорта. Но изысканный вкус и уникальная форма ягод будет радовать вас и без прививок, просто грозди будут не такими большими и впечатляющими.