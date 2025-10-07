Этот "космический" виноград не боится ни мороза, ни засухи - самый беспроблемный сорт

Посадите его сейчас — и уже скоро без особых проблем сможете наслаждаться ягодой, делать изюм, сок и вино

Обеспечить семью витаминами, насушить изюма и даже сделать домашнее вино — все это становится возможным, если вы посадили у себя виноград Юпитер. Главное преимущество этого американского сорта — способность противостоять низким температурам зимой и изнуряющей засухе летом. Его морозоустойчивость составляет 27-28 градусов, то есть он может выращиваться без укрытия на большей части Украины. Неприхотливость этой солнечной ягоды позволяет обойтись минимумом обработок от болезней, а при благоприятных условиях и вовсе без них.

Что нужно знать:

Юпитер — виноград без косточек, который очень любят дети

При выращивании этот сорта не потребуется большого опыта и навыков

Юпитер созревает в середине августа, не трещит после дождей, не привлекает внимание ос и способен висеть до октября

Кишмиш Юпитер (Jupiter) имеет ранний срок созревания и силу роста выше средней, уже в августе начинается его срезка. Этот сорт имеет универсальное предназначение: он употребляется как свежая ягода, может быть высушен на изюм, а также из него делают прекрасные напитки, будь то сок или вино.

Так выглядит виноград Юпитер на кусте

Юпитер имеет сравнительно небольшую ягоду весом до 6 грамм темно синего или бордового цвета, рыхлые грозди достигают 500-700 грамм. В мясисто-сочной мякоти винограда можно ощутить богатый фруктовый вкус, яркость которого доставляет массу положительных эмоций.

Секрет выращивания винограда Юпитер прост : во время цветения винограда обеспечьте проветриваемость куста, для чего следует удалить лишние листья и побеги в зоне плодоношения. Плюс можно обработать любым препаратом от гнили, будь то Свитч или Тельдор.

Характеристики Юпитера позволяют выращивать его на беседке, создавая уютную и очень "вкусную" тень в жару.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал про новый "ведьминский" виноград Хеллоуин — он пока есть только у профессиональных виноградарей в Украине, но покорит сердце любого любителя винной ягоды.