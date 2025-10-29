Рассказали о 48 убитых вместо 3 тысяч: о какой истории на границе Украины пыталась замалчивать советская власть (фото)

НКВД 1 апреля 1941 года расстрелял румын и похоронил их в 5 могилах

На краю Черновицкой области есть место, где один день превратился в кровавую трагедию: тысячи этнических румын, пытавшихся перейти границу, стали жертвами массовых расстрелов советских пограничников.

Всего за один день погибло около 3 тысяч человек, включая детей и пожилых людей. Об этой трагической странице истории решил рассказать "Телеграф".

Место массового расстрела румынов 1 апреля 1941 года

Итак, 1 апреля 1941 года в урочище Варница возле села Белая Криница в Черновицкой области произошло массовое убийство этнических румын, организованное подразделениями НКВД СССР. Люди пытались пересечь советско-румынскую границу, однако их убили.

Собор Успения Пресвятой Богородицы в селе Белая Криница

По данным Румынии и Молдовы, около 3 тысяч человек погибли, включая детей и пожилых людей. Официальные советские архивы отмечают лишь несколько десятков жертв, однако очевидцы говорили о массовых казнях, жестоких пытках и депортациях. Московские историки часто называют событие "Инцидент в Финтина-Альба", минимизируя его масштабы.

Люди с иконами и крестами пытались пересечь границу

Перед трагедией НКВД распространил слухи, что граница будет открыта. Вскоре 3 тысячи человек с крестами и иконами отправились в районный исполком, чтобы получить разрешение на выезд в Румынию. Несмотря на то, что им отказали, они все равно двинулись к границе. Советские пограничники расстреляли колонну, а тех, кто пытался бежать, преследовали всадники и убивали.

Колонна мирных жителей двинулась к границе

После расправы раненых привязывали к коням и сбрасывали в 5 вырытых ям, где многих хоронили заживо. Местные жители утверждают, что крики жертв звучали два дня и две ночи. Уцелевших арестовали и пытали, а затем похоронили на местном еврейском кладбище.

