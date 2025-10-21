В этой тюрьме наказывали за свободу: стены какой киевской крепости молчат о казнях революционеров (фото)

Среди осужденных в Косом капонире были польские повстанцы

Среди могущественных стен Новой Печерской крепости скрывается место, полное тайн, трагедий и легенд — Косой капонир. Когда-то это было неприступное оборонительное сооружение, а впоследствии одна из самых суровых тюрем советского времени.

Сегодня это не просто историческая постройка, а настоящий музей памяти, где оживают события прошлого. "Телеграф" решил поведать историю киевской крепости.

Стены Косого капонира – свидетели драматических событий прошлого

Вход в крепость, помнящую шаги узников

Исторические арки Косого капонира

Косой капонир в Киеве — это историческое фортификационное сооружение, возведенное в 1844 году как часть Новой Печерской крепости. Сначала оно выполняло оборонительную функцию в пределах Госпитального укрепления. Название "косой" происходит от особенности конструкции: стены здания расположены под углом к земляному валу, что позволяло вести фланговый обстрел противника.

Киевская крепость

К комплексу Печерской крепости относятся также Лысогорский форт (сооружения на Лысой горе в районе Выдубичей), Киево-Печерская лавра, завод "Арсенал" и несколько других объектов, которые сейчас выполняют преимущественно хозяйственные функции.

Достопримечательности Киева

Тюрьма строгого режима

В 1860-х годах Косой капонир потерял свое оборонительное назначение и был переоборудован под тюрьму строгого режима, где содержали политических заключенных — преимущественно революционеров и противников имперского режима. Именно здесь исполняли смертные приговоры.

Карета, в которой везли на казнь

Первыми заключенными стали участники Польского (Январского) восстания 1863-1864 годов, направленного против власти Российской империи. Позже здесь находились участники революции 1905-1907 годов, среди которых — Борис Жадановский.

Борис Жадановский

Самым известным узником Киевской крепости считается Дмитрий Богров, который 1 сентября 1911 года покушался на премьер-министра Петра Столыпина. Уже 12 сентября его казнили на территории Лысогорского форта — составной части Киевской крепости.

Убийца и его жертва

Капонир получил неофициальное название "киевский Орешек", отсылающий в русскую крепость Орешек (Нотебург, или Шлиссельбург), известной своей тюрьмой для политических заключенных XVIII века. Подобно ей, Косой капонир имел репутацию места с особо суровыми условиями содержания.

Крепость Орешек

В советский период здесь размещалась Киевская гарнизонная гауптвахта, известная жестким режимом: в камеры выливали хлорку, зимой часто отключали отопление, а пользование туалетом было по графику.

