Розповіли про 48 вбитих замість 3 тисяч: про яку історію на кордоні України намагалась замовчати радянська влада (фото)

НКВС 1 квітня 1941 року розстріляв румунів та поховав їх в 5 могилах

На краю Чернівецької області є місце, де один день перетворився на криваву трагедію: тисячі етнічних румунів, які намагалися перейти кордон, стали жертвами масових розстрілів радянських прикордонників.

Всього за один день загинуло близько 3 тисяч осіб, включно дітей та літніх осіб. Про цю трагічну сторінку історії вирішив розповісти "Телеграф".

Місце масового розстрілу румунів 1 квітня 1941 року

Тож, 1 квітня 1941 року в урочищі Варниця поблизу села Біла Криниця на Чернівецькій області сталося масове вбивство етнічних румунів, організоване підрозділами НКВС СРСР. Люди намагалися перетнути радянсько-румунський кордон, проте їх вбили.

Собор Успіння Пресвятої Богородиці у селі Біла Криниця

За даними Румунії та Молдови, близько 3 тисяч осіб загинули, включаючи дітей і літніх людей. Офіційні радянські архіви зазначають лише кілька десятків жертв, однак очевидці казали про масові страти, жорстокі тортури та депортації. Московські історики часто називають подію "Інцидент у Финтина-Альба", мінімізуючи її масштаби.

Люди з іконами та хрестами намагались перетнути кордон

Перед трагедією НКВС розповсюдив чутки, що кордон буде відкрито. Невдовзі 3 тисячі осіб, з хрестами та іконами, вирушили до районного виконкому, аби отримати дозвіл на виїзд до Румунії. Попри те, що їм відмовили, вони все одно рушили до кордону. Радянські прикордонники розстріляли колону, а тих, хто намагався втекти, переслідували вершники та вбивали.

Колона мирних жителів рушила до кордону

Після розправи поранених прив’язували до коней і скидали в 5 виритих ям, де багато кого ховали живцем. Місцеві жителі стверджують, що крики жертв звучали два дні й дві ночі. Вцілілих заарештували та катували, а потім поховали на місцевому єврейському кладовищі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, де в Україні під час масових страт євреїв змушували перемелювати кістки своїх же.