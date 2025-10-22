Жертв было настолько много, что их начали хоронить за городом: как и где советская власть расправилась с тысячами людей (фото)

Сталинский режим принес Полтавщине тысячи невинных жертв

На окраине Полтавы среди тихих сосновых лесов есть место, где земля до сих пор хранит следы страшных преступлений прошлого. Урочище Трибы стало молчаливым свидетелем сталинских репрессий — именно сюда свозили тела тысяч безвинно казненных людей.

Урочище Трибы, расположенное между селами Копилы и Макуховка неподалеку от Полтавы, является одним из самых трагических мест области — именно здесь в годы СССР хоронили жертв массовых расстрелов. "Телеграф" написал о трагической истории места.

Урочище Трибы – место массовых захоронений жертв НКВД

В 1937 году в Полтавской области уничтожили почти всех руководителей партийных и профсоюзных структур. В течение 1937-1938 годов репрессии подверглись более 10 тысяч жителей области. По другим подсчетам, с 1929 года количество пострадавших превысило 400 тысяч человек. Среди них зажиточные хозяева, военные, священники, ученые и деятели культуры, обвиненные в "шпионаже" или связях с иностранными разведками.

Подвалы бывшего Крестьянского банка в Полтаве, где тогда находилось управление НКВД (ныне — здание СБУ), в 1937–1938 годах превратили в застенок. Здесь исполняли смертные приговоры, а тела казненных сначала хоронили на старом городском кладбище. Когда количество жертв стало огромным, захоронения перенесли за город — в песчаный карьер в урочище Трибы. Людей закапывали в общих ямах без каких-либо обозначений. Точное количество похороненных до сих пор неизвестно.

Бывший Крестьянский банк, где сейчас СБУ

В апреле 1990 года произошло перезахоронение найденных останков — около двух сотен человек были похоронены с почестями. Через пять лет, в 1995 году, на месте установили памятный знак по проекту художника Виктора Шевченко: несколько крестов, украшенных серым и черным гранитом, с красной звездой в центре композиции.

Точное количество похороненных в Трибах неизвестно

В 1990 году произошло перезахоронение останков.

Сегодня памятный знак в урочище Трибы – единственный на Полтавщине мемориал, посвященный жертвам сталинских репрессий. Каждый год здесь проходят траурные мероприятия — в День памяти жертв Голодомора и политических репрессий, а также в третье воскресенье мая, когда чествуют всех погибших от тоталитарного режима.

