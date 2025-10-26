Рвы были заполнены телами: где в Украине евреев заставляли перемалывать кости своих же (фото)

В урочище Пески, расположенном на западе страны, немецкие войска пытались скрыть правду, перемалывая кости казненных

Недалеко от Яновского лагеря во Львове расположено урочище Пески — место, где во время нацистской оккупации массово расстреливали еврейское население города. Даже после казни покойным не давали покоя и пытались "закопать" всю правду.

Из-за своих песчаных почв и холмистой местности эта часть вокруг лагеря получила название "Пески" и страшное название "Долина смерти". "Телеграф" подробнее расскажет о страшной истории этого места.

Урочище Пески — место массовых расстрелов во Львове.

С момента открытия Яновского лагеря Пески использовали для массовых казней заключенных. На территории выкапывали специальные рвы, в которые загоняли людей. Часто заключенных заставляли становиться на доски, прежде чем их казнить. Свидетели описывали, что рвы были заполнены телами, а одежду убитых загружали на грузовики для перевозки в лагерь.

Озеро в месте массовых расстрелов евреев — фото lvivcenter

К Пескам вели задние ворота лагеря и специальный въезд для транспорта. Заключенных приводили пешком или везли грузовиками. Здесь расстреливали как отдельных людей, так и большие группы — включая военнопленных и узников городской тюрьмы. После закрытия лагеря смерти в Белжеце Пески стали основным местом массовых убийств. Во время ликвидации львовского гетто сюда привозили тысячи евреев, которых расстреливали прямо на территории урочища.

Территория, где нацисты совершали массовые казни — фото lvivcenter

Смертельная работа Sonderkommando

На территории Песков действовала Sonderkommando 1005 — группа еврейских заключенных, вынужденных откапывать и сжигать тела предыдущих жертв, а кости превращать в порох. Даже во время этой работы постоянно привозили и расстреливали новых жертв.

Машина для перемалывания костей и участники Sonderkommando 1005

Место, где расстреливали евреев во время войны

После войны

После освобождения Львова в июле 1944 года советские власти начали расследование нацистских преступлений в Яновском лагере. Несмотря на попытки Sonderkommando скрыть следы, советские следователи находили кости, волосы, личные вещи жертв – гребни, щетки, очки и другие предметы.

Сегодня Урочище Пески является важным историческим местом, напоминающим об ужасных событиях Холокоста и трагедии львовских евреев.

