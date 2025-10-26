Рвы были заполнены телами: где в Украине евреев заставляли перемалывать кости своих же (фото)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
В урочище Пески, расположенном на западе страны, немецкие войска пытались скрыть правду, перемалывая кости казненных
Недалеко от Яновского лагеря во Львове расположено урочище Пески — место, где во время нацистской оккупации массово расстреливали еврейское население города. Даже после казни покойным не давали покоя и пытались "закопать" всю правду.
Из-за своих песчаных почв и холмистой местности эта часть вокруг лагеря получила название "Пески" и страшное название "Долина смерти". "Телеграф" подробнее расскажет о страшной истории этого места.
С момента открытия Яновского лагеря Пески использовали для массовых казней заключенных. На территории выкапывали специальные рвы, в которые загоняли людей. Часто заключенных заставляли становиться на доски, прежде чем их казнить. Свидетели описывали, что рвы были заполнены телами, а одежду убитых загружали на грузовики для перевозки в лагерь.
К Пескам вели задние ворота лагеря и специальный въезд для транспорта. Заключенных приводили пешком или везли грузовиками. Здесь расстреливали как отдельных людей, так и большие группы — включая военнопленных и узников городской тюрьмы. После закрытия лагеря смерти в Белжеце Пески стали основным местом массовых убийств. Во время ликвидации львовского гетто сюда привозили тысячи евреев, которых расстреливали прямо на территории урочища.
Смертельная работа Sonderkommando
На территории Песков действовала Sonderkommando 1005 — группа еврейских заключенных, вынужденных откапывать и сжигать тела предыдущих жертв, а кости превращать в порох. Даже во время этой работы постоянно привозили и расстреливали новых жертв.
После войны
После освобождения Львова в июле 1944 года советские власти начали расследование нацистских преступлений в Яновском лагере. Несмотря на попытки Sonderkommando скрыть следы, советские следователи находили кости, волосы, личные вещи жертв – гребни, щетки, очки и другие предметы.
Сегодня Урочище Пески является важным историческим местом, напоминающим об ужасных событиях Холокоста и трагедии львовских евреев.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, стены какой киевской крепости молчат о казнях революционеров.