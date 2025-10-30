Его называют "баранья голова": в Украине нашли редкий гриб из Красной Книги (видео)

Этот гриб обычно растет на пнях, срубах или срезах

В лесах Украины можно встретить редкие грибы, о которых знают немногие. Среди них — мутинус собачий и гриб-баран, у которого отсутствует привычная шляпка. Этот экземпляр занесен в Красную книгу, поэтому срывать его категорически нельзя.

В Tik-Tok украинка поделилась видео, на котором показала, как выглядит гриб-баран. По-научному его называют грифола курчавая.

Как выглядит гриб-баран и что о нем известно

Грифола курчавая довольно редко встречается в украинских лесах, но сразу привлекает взгляд своей необычной формой. В отличие от привычных грибов со шляпкой и ножкой, этот экземпляр из множества волнистых и веерообразных шляпок, внешне больше напоминает "баранью голову", цветную капусту или даже коралл. В народе его чаще всего называют "гриб-баран".

Но мало кто знает, что он действительно очень редкий и ценный, поэтому занесен в Красную книгу Украины.

Чаще всего грифолу можно встретить у основания дубов или буков, на срубах или срезах, где она растет целыми пучками. Ее отличает приятный ореховый аромат и нежный вкус.

Кроме того, гриб-баран высоко ценится в традиционной японской и китайской гербологии, поскольку считается, что он укрепляет иммунитет, повышает жизненный тонус и способствует долголетию.

