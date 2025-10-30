Його називають "бараняча голова": в Україні знайшли рідкісний гриб з Червоної Книги (відео)

Цей гриб зазвичай росте на пнях, зрубах чи зрізах

У лісах України можна зустріти рідкісні гриби, про які мало хто знає. Серед них — собачий мутінус і гриб-баран, у якого відсутній звичний капелюшок. Цей екземпляр занесений до Червоної книги, тому зривати його категорично не можна.

У Tik-Tok українка поділилася відео, на якому показала, як виглядає гриб-баран. По-науковому його називають грифола кучерявенька.

Як виглядає гриб-баран і що про нього відомо

Грифола кучерявенька досить рідко зустрічається в українських лісах, але одразу привертає увагу своєю незвичайною формою. На відміну від звичних грибів з капелюшком і ніжкою, цей екземпляр з безлічі хвилястих і віялоподібних капелюшків, зовні більше нагадує "баранячу голову", цвітну капусту або навіть корал. У народі його найчастіше називають "гриб-баран".

Але мало хто знає, що він справді дуже рідкісний і цінний, тому занесений до Червоної книги України.

Найчастіше грифолу можна зустріти біля основи дубів чи буків, на зрубах чи зрізах, де вона росте цілими пучками. Її відрізняє приємний горіховий аромат та ніжний смак.

Як виглядає гриб-баран

Крім того, гриб-баран високо цінується у традиційній японській та китайській гербології, оскільки вважається, що він зміцнює імунітет, підвищує життєвий тонус та сприяє довголіттю.

Грифола кучерявенька занесена до Червоної книги

