Имеет неприличную форму и резкий запах: на Прикарпатье нашли редкий гриб из Красной книги (фото)

Этот гриб встречается в лесах довольно редко

В Украине грибной сезон пока не набрал оборотов из-за сухой погоды. Но в лесах уже можно встретить тех, кто ищет первые боровики, белые грибы и опята. Однако среди этого разнообразия можно встретить и редкий экземпляр.

В Facebook-группе "Грибы Украины" жительница Ивано-Франковской области поделилась находкой: ей удалось обнаружить необычный гриб из Красной книги, имеющий весьма своеобразную форму.

На Прикарпатье нашли необычный редкий гриб

В лесу села Джуров (Коломыйский район Ивано-Франковской области) был найден необычный гриб — мутинус собачий (Mutinus caninus). Его высота составляла 5–7 сантиметров, и рос он на ветхой, покрытой мхом древесине.

Гриб мутинус собачий

Найти такой гриб удается далеко не каждому, поскольку он весьма редкий и растет в труднодоступных и влажных местах.

Этот вид отличается своеобразным внешним видом: его вытянутая форма нередко становится поводом для шуток из-за сходства с определенной частью тела представителей семейства псовых.

Гриб мутинус собачий занесеный в Красную книгу Украины

Однако это не единственная его особенность. Мутинус собачий обладает резким, неприятным запахом, который исходит от него в период созревания. Этот запах привлекает насекомых для распространения спор.

Мутинус собачий имеет необычную форму

Мутинус собачий внесен в Красную книгу Украины как редкий вид, поскольку он нуждается в охране.

