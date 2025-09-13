Имеет неприличную форму и резкий запах: на Прикарпатье нашли редкий гриб из Красной книги (фото)
Этот гриб встречается в лесах довольно редко
В Украине грибной сезон пока не набрал оборотов из-за сухой погоды. Но в лесах уже можно встретить тех, кто ищет первые боровики, белые грибы и опята. Однако среди этого разнообразия можно встретить и редкий экземпляр.
В Facebook-группе "Грибы Украины" жительница Ивано-Франковской области поделилась находкой: ей удалось обнаружить необычный гриб из Красной книги, имеющий весьма своеобразную форму.
На Прикарпатье нашли необычный редкий гриб
В лесу села Джуров (Коломыйский район Ивано-Франковской области) был найден необычный гриб — мутинус собачий (Mutinus caninus). Его высота составляла 5–7 сантиметров, и рос он на ветхой, покрытой мхом древесине.
Найти такой гриб удается далеко не каждому, поскольку он весьма редкий и растет в труднодоступных и влажных местах.
Этот вид отличается своеобразным внешним видом: его вытянутая форма нередко становится поводом для шуток из-за сходства с определенной частью тела представителей семейства псовых.
Однако это не единственная его особенность. Мутинус собачий обладает резким, неприятным запахом, который исходит от него в период созревания. Этот запах привлекает насекомых для распространения спор.
Мутинус собачий внесен в Красную книгу Украины как редкий вид, поскольку он нуждается в охране.
