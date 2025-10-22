Его называют "дедовой бородой": в Украине заметили гриб странной формы (фото)

Не все оленьи рожки пригодны к употреблению

Грибной сезон в Украине продолжается, и в лесах можно увидеть самые разные виды, в частности свинушку тонкую, которая является ядовитой. Один из пользователей сети нашел гриб с необычной формой под названием оленьи рожки.

Своей "находкой" автор тикток-канала kharakternyk_show поделился с подписчиками. Внешне гриб напоминает оленьи рога, отсюда и происходит такое название. Оленьи рожки растут 5-7 сантиметров в высоту и до 25 сантиметров в ширину. Гриб принадлежит к роду Рамария. Его еще называют "дедовой бородой".

Оленьи рожки

Очень часто оленьи рожки можно найти возле поваленных деревьев и на пнях. Они растут в разных видах лесов. Такие грибы могут быть с тонкими и толстыми ножками. Интересно, что оленьи рожки растут в течение года. Они встречаются даже зимой, если хорошая погода.

Оленьи рожки растут группами, фото woodstar.com.ua

Окрас оленьих рожек варьируется от светло-желтого до золотисто-желтого. Оленьи рожки растут красивыми "лесными букетиками". Однако могут встречаться ядовитые грибы этого вида – они обычно розового, красного, фиолетового и белого цвета.

Оленьи рожки светло-желтого оттенка, фото perebus.com.ua

Показателем того, ядовиты оленьи рожки или нет, является запах. Если гриб приятно пахнет, вероятно, его можно есть. А вот если от него воняет, лучше не класть себе в корзину. В то же время можно есть только молодые оленьи рожки, потому что старые — горькие на вкус и жесткие.

Можно есть только ароматные оленьи рожки, perebus.com.ua

Грибы нужно отваривать 10-15 минут в подсоленной воде. После этого их добавляют в супы или жарят со сметаной.

